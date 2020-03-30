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人行本月首次逆回購 中標利率降20基點
為維護銀行體系流動性合理充裕，人民銀行今（30）日以利率招標方式開展人民幣500億元（約新台幣2,137.5億元）逆回購操作。期限為7天，中標利率為2.2%，較上次下降20個基點。
中證網報導，鑒於今日無逆回購到期，人民銀行淨投放人民幣500億元。這是本月以來人民銀行首次開展逆回購操作。
隨著季末時點的到來，上周五短端資金利率明顯回升，在連續七個交易日保持「隔夜0」狀態後，隔夜資金利率大幅回升至1%以上，上海銀行間同業拆放利率（Shibor）來看，隔夜Shibor上行25.9個基點，報1.104%，7天和14天Shibor也有小幅上行。
上周五召開的貨幣政策委員會第1季例會表示，穩健的貨幣政策要更加注重靈活適度，把支持實體經濟恢復發展放到更加突出的位置。運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，保持物價水平總體穩定。
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