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人民幣中間價貶20個基點 人行今無逆回購到期

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
人民幣對美元中間價今（30）日調貶20個基點，報7.0447。照片／大陸外匯交易中心官網
人民幣對美元中間價今（30）日調貶20個基點，報7.0447。照片／大陸外匯交易中心官網

大陸外匯交易中心公告，人民幣對美元中間價今（30）日調貶20個基點，報7.0447，上一交易日中間價7.0427。

大陸央行公開市場今日將開展人民幣500億元7天期逆回購操作，今日無逆回購到期。

第一財經報導，衡量美元對六種主要貨幣的美元指數上周五下跌0.99%，在匯市尾市收於98.3895。美元指數連續第五個交易日走低，上周累計下跌4.1%。

美元指數上周由近三年高位水平103.00附近大幅回落至100.00關口下方。主要因為此前公布的數據顯示美國初請失業金人數飆升至328.3萬人的歷史高位。

法國巴黎銀行中國匯率及本地市場策略主管季天鶴認為，美國聯準會連續超常規操作，有利於人民幣匯率保持總體穩定。在全球金融市場大幅波動下，大陸金融市場相對穩定，中美利差處於歷史高位，對外開放加速推進，人民幣資產有望成為跨境資金避風港，吸引資金流入。

「儘管全球恐慌情緒持續蔓延，但人民幣匯率有望保持相對穩定，表現總體較堅挺，不會出現明顯貶值。」季天鶴說。

光大銀行金融市場部宏觀分析師周茂華表示，人民幣對美元匯率整體保持在均衡水平附近並雙向波動，且人民幣對一籃子貨幣保持強勢。主因為大陸境內經濟基本面相對穩健，人民幣資產吸引力不斷增強。

人民幣 大陸央行 外匯

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