四川省KTV剛開業又被緊急叫停 解封無期

四川省3月25日宣布，酒吧、KTV娛樂場所可恢復營業。不少業者忙於消毒宣傳營業消息，不過還沒過一周，這些娛樂場所在收到通告再被要求暫停營業。

據封面新聞報導，位於成都青羊區的溫莎KTV接到復工的消息後，經過系列消毒環境、員工檢測體溫等相關防疫工作，為營業作準備。直至昨日（28日）才開始營業，不過營業不到24小時，KTV再收到政府指示，要求馬上關閉店面。

有業者表示，接到暫停營業的通知後，立即用短信通知顧客「KTV將於3月28日19點開始暫停營業」，有預約客人表示失望。業者也不清楚，為何政策又改變。當地多家KTV顯示今日休息，表示無法預約。

報導指出，四川省文化和旅遊廳執法監督局相關負責人表示，這是大陸文旅部3月28日發布的緊急通知，「對於所有復工的娛樂場所都要暫時關停，包括KTV、網吧、電影院等娛樂場所。」負責人表示，不清楚緊急通知背後原因，對於何時能復工，也沒有時間表。

四川大學華西公共衛生學院流行病學教授欒榮生則表示，KTV是密封空間，消費者唱歌時的聲音較大，加上人與人距離太近，容易造成飛沫傳播，如果真有傳染源，很容易出問題。