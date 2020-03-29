大陸專家：無症狀感染者與一般確診者感染力一樣強

大陸官方此前不將「無症狀感染者」列入確診個案，各省市很快「清零」。寧波市疾病預防控制中心的專家近日發表論文指出，新冠病毒的「無症狀感染者」傳染率，與確診病例的差距不大，且以朋友及家庭成員的傳染率為最高。

據星島網，這篇題為「寧波市新型冠狀病毒肺炎密切接觸者感染流行病學特徵分析」的論文，對無症狀感染者的傳染性進行了研究調查，並收集了1月21日至3月6日市內所有確診病例以及無症狀感染者的報告信息，追蹤了所有感染者的2147名密切接觸者。

研究發現，2147名密切接觸者中共有110名發展為確診病例，另有22例無症狀感染者，密切接觸者總的感染率為6.15%（132/2147），其中確診病例的密切接觸者感染率為6.30%（126/2001），無症狀感染者的密切接觸者感染率為4.11%（6/ 146）。

研究又發現，新型冠狀病毒肺炎傳染性較強，密切接觸者中，以朋友、香客感染率最高（22.31%），其次是家庭成員（18.01%）。醫務人員密切接觸者未發生感染。除去「超級傳播者」事件相關發病數據後，朋友的感染率降至為15.69%，低於家人的感染率（17.54%），感染率居第二位。

由於密切接觸者疾病擴散傳播風險較大，論文建議，要加強加快對密切接觸者的排查力度和速度，對密切接觸者盡快實施嚴格的隔離醫學觀察措施。在條件允許的情況下，盡量實施集中隔離醫學觀察，避免家庭內的傳播。