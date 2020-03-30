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陸政協復工建言：應對新變化 尋找新商機
連日來，中國大陸疫情防控持續向好，各地生活秩序逐步恢復。針對疫情之後的企業發展，多位大陸全國政協委員建言，應對新變化，尋找新商機。新希望集團董事長劉永好表示，企業復工復產要關注疫情給市場與消費端帶來的新變化，抓住機遇，創新發展。
中新社報導，新希望旗下飼料、養殖、屠宰、加工等企業已全面復工，並帶領三產聯盟、川商總會參與了保質量、保物價、保供應的「三保」行動。同時，採取措施「保春耕」，並全面啟動了遠程雲招聘，提供1萬多個工作崗位，為「保就業」出力。
劉永好說，在疫情引發的時代變革格局下，新希望更注重捕捉新變化、應用新技術、生產新產品、滿足新需求。希望這「四新」也能對其他復工復產企業未來的發展有所啟發。
大陸全國政協委員、台盟中央常委、泉州市政協副主席駱沙鳴也提到，疫情後，報復性消費可能出現，內需消費也會隨之擴大，可在企業產品和供應鏈端尋找新商機和新渠道。以晉江市為例，晉江是傳統的體育產業製造大市，疫情之後，企業在健康體育運動產品和服務消費要引領新的熱點。
「實體經濟如何加強信息化、文創化，也是需要考慮的。」駱沙鳴說，新時代更注重創新、創業、創造、創意「四創一體」和互聯網、物聯網、務聯網三網共贏，為實體經濟提供保障，更新管理經營理念。
駱沙鳴認為，境外疫情形勢嚴峻，中國大陸企業還要更注重應對生產鏈、供應鏈、價值鏈變化，建立更靈活應對國際外貿萎縮的預案群，發揮產品齊全和產業生態優勢，讓產業鏈、供應鏈對接全球新需求，形成新的全球產業鏈中心。
駱還建議，企業應多關注綠色製造和低碳產品的研發，自覺融入到打造健康生產生活方式的歷史趨勢。
大陸全國政協委員、埃夫特智能裝備股份有限公司董事長許禮進建議，應加大對人工智能研發和信息化建設的投入，讓人工智能和信息化能夠為醫療、服務等多行業服務。
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