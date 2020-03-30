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陸政協復工建言：應對新變化 尋找新商機

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
中國大陸疫情持續向好，各行各業有序復工復產的速度加快。圖為位於福建晉江市內坑鎮的福建恒安家庭生活用品有限公司全面復工復產。 中新社
中國大陸疫情持續向好，各行各業有序復工復產的速度加快。圖為位於福建晉江市內坑鎮的福建恒安家庭生活用品有限公司全面復工復產。 中新社

連日來，中國大陸疫情防控持續向好，各地生活秩序逐步恢復。針對疫情之後的企業發展，多位大陸全國政協委員建言，應對新變化，尋找新商機。新希望集團董事長劉永好表示，企業復工復產要關注疫情給市場與消費端帶來的新變化，抓住機遇，創新發展。

中新社報導，新希望旗下飼料、養殖、屠宰、加工等企業已全面復工，並帶領三產聯盟、川商總會參與了保質量、保物價、保供應的「三保」行動。同時，採取措施「保春耕」，並全面啟動了遠程雲招聘，提供1萬多個工作崗位，為「保就業」出力。

劉永好說，在疫情引發的時代變革格局下，新希望更注重捕捉新變化、應用新技術、生產新產品、滿足新需求。希望這「四新」也能對其他復工復產企業未來的發展有所啟發。

大陸全國政協委員、台盟中央常委、泉州市政協副主席駱沙鳴也提到，疫情後，報復性消費可能出現，內需消費也會隨之擴大，可在企業產品和供應鏈端尋找新商機和新渠道。以晉江市為例，晉江是傳統的體育產業製造大市，疫情之後，企業在健康體育運動產品和服務消費要引領新的熱點。

實體經濟如何加強信息化、文創化，也是需要考慮的。」駱沙鳴說，新時代更注重創新、創業、創造、創意「四創一體」和互聯網、物聯網、務聯網三網共贏，為實體經濟提供保障，更新管理經營理念。

駱沙鳴認為，境外疫情形勢嚴峻，中國大陸企業還要更注重應對生產鏈、供應鏈、價值鏈變化，建立更靈活應對國際外貿萎縮的預案群，發揮產品齊全和產業生態優勢，讓產業鏈、供應鏈對接全球新需求，形成新的全球產業鏈中心。

駱還建議，企業應多關注綠色製造和低碳產品的研發，自覺融入到打造健康生產生活方式的歷史趨勢。

大陸全國政協委員、埃夫特智能裝備股份有限公司董事長許禮進建議，應加大對人工智能研發和信息化建設的投入，讓人工智能和信息化能夠為醫療、服務等多行業服務。

疫情 實體經濟

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