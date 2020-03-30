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陸砂石業 需要綠色轉型與升級

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國城鎮化建設速度加快，基本建築材料砂石變得炙手可熱，砂石價格也一路攀升。天然砂石資源日漸枯竭，低質砂石乘虛而入，市場上「劣幣驅逐良幣」現象亟待改變，中國大陸砂石產業迫切需要加快綠色轉型和升級發展。

中新社報導，2018年中國大陸砂石消費量200億噸，占全球砂石用量的50%。與此同時，中國大陸主要江河年輸砂量呈明顯下降趨勢。與1970年代相比，黃河輸砂量已減少了89%，長江輸砂量減少了68%。主要河流總入海輸砂量從1955年-1968年的年均20.3億噸降至1997年-2010年的年均5億噸，減幅達78.5%。

中國生態環境部環境與經濟政策研究中心政策研究部副主任楊姝影說，砂石行業高質量發展的關鍵制約在於供給側結構性改革相對滯後，優質供給不足與劣質供給過剩並存，既不能有效回應市場需求，也持續造成較大的生態環境壓力。

楊姝影認為，過去一些地方和部門致力於擠出部分「劣質供給」，卻未時為具備資質和條件的企業開門放行，企業受到各種限制無法形成新的供應能力。其次，天然輸砂量減少，供給缺乏根本保障。執法監管力度偏軟，非法開採遍地開花。砂石資源長期被賤賣，導致砂石資源愈來愈少。同時，由於自然資源總量限制和水電開發影響，近年河道產砂量逐年減少，有的已近枯竭。

再次，建築廢棄物資源化利用嚴重不足，未能形成砂石替代供應新渠道。從國內外實踐經驗看，使用建築廢棄物加工製作建築砂石，是解決砂石需求的重要途徑。中國大陸2017年產生建築廢棄物約24億噸，但資源化利用率不足5%，不僅造成資源浪費，也造成環境汙染。

中國生態環境部環境規劃院副院長嚴剛提出，當前中國砂石行業轉型升級處於「爬坡過坎」的關鍵階段，也是推動行業高質量發展的重要機遇期。

「營造公平競爭的市場環境」，嚴剛說，要依法嚴厲打擊非法採砂、汙染破壞生態環境等違法違規行為，有效解決「劣幣驅逐良幣」問題。要擴大砂石來源，增加資源供應，鼓勵和支持綜合利用廢石、礦渣和尾礦等砂石土資源，實現「變廢為寶」，增加再生砂石供給。

砂石 建築

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