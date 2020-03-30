陸汽車銷售量 1、2月下降達37％

大陸商務部消費促進司負責人王斌28日在北京表示，疫情在短期內對汽車消費產生了較大的影響，1至2月，在社會消費品零售總額中汽車銷售下降了37%。

中新社報導，汽車是國民經濟戰略性、支柱性產業，汽車消費社零占比高，增長空間大、帶動效益強，是消費結構升級的主要內容。王斌表示，受多重因素影響，2018年以來，汽車銷量下降，疫情在短期內也對汽車消費產生了較大的影響，1至2月，在社會消費品零售總額中汽車銷售下降了37%。

王斌表示，2018年以來，大陸官方推出一系列穩定汽車消費的政策措施，促進優化升級，概括起來至少包含八個方面：一是促進汽車限購向引導使用政策轉變。二是支持購置使用新能源汽車。三是全面取消二手車限遷政策。四是鼓勵實施汽車以舊換新。五是推動農村車輛消費升級。六是加快更新城市公共領域用車。七是推動取消皮卡進城的限制。八是加強城市停車場和新能源汽車充電樁等設施的建設。

一些地方和政府貫徹落實，陸續推出了汽車更新補貼、新車購置、增加限購號牌指標、開展汽車促銷活動等措施。王斌說，汽車的產業鏈條長，設計開發、生產的周期長，涉及面廣，參與方多，促進汽車消費是一項複雜的系統工作。

他指出，促進汽車消費需要從汽車全生命周期著眼，要在生產、流通、消費三端發力，要統籌兼顧經濟發展、環境保護和交通出行三方面的要求，穩定和擴大汽車消費，促進消費升級，有利於加快形成強大中國大陸國內市場。