新冠肺炎治療費人均1.7萬元人民幣 大陸醫保及財政支付

新冠肺炎疫情爆發至今，中國大陸共累積逾8萬1千多宗確診病例，中共統一採取「先救治、後結算」。據大陸官方統計，截止3月15日，大陸確診和疑似患者醫保結算9萬3238人次，涉及總費用人民幣10億3960萬元。

據中新社，大陸國家醫保局醫藥服務管理司司長熊先軍表示，截至3月15日，大陸全國新冠肺炎確診和疑似患者發生醫保結算9萬3238人次（包括門診患者多次就診結算），涉及總費用10億3960萬元，醫保系統共支付6億7734萬元（人民幣，下同）。大陸全國確診患者結算人數為44189人，涉及總費用7億5248萬元，人均費用1.7萬元。

熊先軍說，為緩解醫療機構墊付壓力，醫保經辦機構還專門預付專項資金用於患者救治。截至3月19日，大陸各地醫保部門累計撥付資金193億元，其中湖北省37億元。

熊先軍表示，對於衛生健康部門認定的確診和疑似患者，無論是本地或異地患者，統一實行「先救治、後結算」。在基本醫保、大病保險、醫療救助等按規定支付後，個人負擔部份由就醫地財政給予補助，異地就醫醫保支付的費用由就醫地醫保部門先行墊付，疫情結束後全國統一組織清算，由參保地醫保部門與就醫地醫保部門結算。