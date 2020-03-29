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建行去年獲利增4.7% 不良率降至1.4%

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
建設銀行去年淨利潤人民幣2,667.33億元，年增4.74%，低於去年增速。照片／百度圖庫
建設銀行去年淨利潤人民幣2,667.33億元，年增4.74%，低於去年增速。照片／百度圖庫

大陸國有商業銀行建設銀行今（29）日公布去年財報，淨利潤人民幣2,667.33億元，年增4.74%，略低於2018年5.11%的增速。

澎湃新聞報導，資產質量方面，建行去年的不良貸款一升一降。2019年底，建行不良貸款餘額人民幣2,124.73億元，較上年增加115.92億元；不良貸款率1.42%，較上年下降 0.04個百分點。

由於市場競爭激烈，個人定期存款等高付息負債占比提升，導致一般性存款成本上升明顯，2019年建行付息負債付息率上升幅度高於生息資產收益率上升幅度，淨利差為2.12%，年降6個基點；淨利息收益率2.26%，年降5個基點。

在備受關注的房地產類貸款方面，建行依舊保持高增長。去年底，建行個人住房貸款人民幣5兆3,050.95億元，年增5,515.00億元，增幅11.60%，這一規模占建行去年發放貸款和墊款總額的35%。

房地產開發類貸款餘額人民幣3,963.03億元，較上年增加306.48億元，重點支持優質房地產客戶和普通商品住房項目。

此外，2019年， 建行普惠金融貸款餘額9,631.55億元，較上年增加3,530.81億元，普惠金融貸款客戶132.51萬戶，年新增30.72萬戶；當年累計發放普惠型小微企業貸款利率4.95%。

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