大陸協鑫科技將擴大太陽能板產能 提供全球半數需求
彭博資訊報導，中國大陸協鑫集成科技公司（GCL）將投資人民幣18億元，在安徽合肥市設立一座年產60 GW電力的太陽能板工廠，規模為全球最大，且產能將滿足全球總需求量的一半。
去年中國大陸裝設的太陽能板總發電能量約30 GW，因此新廠的產能將有51%供出口之需。這項計畫也使GCL的太陽能板生產能力從目前的7.2 GW擴張九倍，也將比目前中國大陸最大的晶科能源公司（總產能16 GW） 超出好幾倍。
GSL指出，第一階段計畫將斥資人民幣50億元，產能為15 GW；之後三階段計畫的落實時機將視太陽能板銷售額及設備開工率而定。
GSL表示，該公司將抓住目前太陽能電力成本已經更接近燃煤發電的機遇，並因應市場對更大型光伏模組的需求，資金來自公司自有資金及貸款。
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