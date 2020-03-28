前兩月銷售下降37% 陸商務部回應如何提振汽車消費

大陸商務部消費促進司負責人王斌今（28）日表示，受多重因素影響，2018年以來，汽車銷量下降，新冠肺炎疫情在短期內也對汽車消費產生較大影響，1至2月在社會零售總額中，汽車銷售下降37%。

央視報導，王斌在大陸國務院聯防聯控機制舉行的記者會上表示，穩定和擴大汽車消費，促進消費升級，有利於加快形成強大的大陸國內市場。汽車是國民經濟戰略性、支柱性產業，汽車消費社會零售占比高，增長空間大、帶動效益強，是消費結構升級的主要內容。

他指出，2018年以來推出的一系列穩定汽車消費的政策措施，概括起來至少是八個方面：一是促進汽車限購向引導使用政策轉變；二是支持購置使用新能源汽車；三是全面取消二手車限遷政策；四是鼓勵實施汽車以舊換新；五是推動農村車輛消費升級；六是加快更新城市公共領域用車；七是推動取消皮卡進城的限制；八是加強城市停車場和新能源汽車充電樁等設施的建設等。

王斌稱，促進汽車消費是一項複雜的系統工作，要在生產、流通、消費三端發力，要統籌兼顧經濟發展、環境保護和交通出行三方面的要求，由各方凝聚共識、齊心協力形成有針對性、可行性的、綜合性的政策措施。

他強調，下一步將堅持疫情防控和復工復業兩手抓、兩手硬、雙勝利，落實分區分級精準施策方略，重點督促低風險地區抓緊取消過度管控的做法，方便群眾生活。研究提出穩定大宗實物商品消費，支持發展新業態、新模式，完善社區消費，促進發展小店經濟等政策建議。