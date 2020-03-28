快訊

新冠肺炎衝擊！傳新加坡將關兩航廈 員工無限期放無薪假

知名度不下鍾南山！陸專家張文宏稱新冠肺炎疫情難對付

前兩月銷售下降37% 陸商務部回應如何提振汽車消費

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
大陸商務部稱，促進汽車消費是一項複雜的系統工作。圖／新華社資料照片
大陸商務部稱，促進汽車消費是一項複雜的系統工作。圖／新華社資料照片

大陸商務部消費促進司負責人王斌今（28）日表示，受多重因素影響，2018年以來，汽車銷量下降，新冠肺炎疫情在短期內也對汽車消費產生較大影響，1至2月在社會零售總額中，汽車銷售下降37%。

央視報導，王斌在大陸國務院聯防聯控機制舉行的記者會上表示，穩定和擴大汽車消費，促進消費升級，有利於加快形成強大的大陸國內市場。汽車是國民經濟戰略性、支柱性產業，汽車消費社會零售占比高，增長空間大、帶動效益強，是消費結構升級的主要內容。

他指出，2018年以來推出的一系列穩定汽車消費的政策措施，概括起來至少是八個方面：一是促進汽車限購向引導使用政策轉變；二是支持購置使用新能源汽車；三是全面取消二手車限遷政策；四是鼓勵實施汽車以舊換新；五是推動農村車輛消費升級；六是加快更新城市公共領域用車；七是推動取消皮卡進城的限制；八是加強城市停車場和新能源汽車充電樁等設施的建設等。

王斌稱，促進汽車消費是一項複雜的系統工作，要在生產、流通、消費三端發力，要統籌兼顧經濟發展、環境保護和交通出行三方面的要求，由各方凝聚共識、齊心協力形成有針對性、可行性的、綜合性的政策措施。

他強調，下一步將堅持疫情防控和復工復業兩手抓、兩手硬、雙勝利，落實分區分級精準施策方略，重點督促低風險地區抓緊取消過度管控的做法，方便群眾生活。研究提出穩定大宗實物商品消費，支持發展新業態、新模式，完善社區消費，促進發展小店經濟等政策建議。

新冠肺炎

延伸閱讀

6千萬間民生小店 中國：開業率不理想

中汽協：預計第1季大陸汽車產銷量下滑45%

泉州欣佳酒店倒塌 母子活埋瓦礫堆逾52小時命大獲救

商務部：消費市場觸底回升

相關新聞

任澤平：大陸經濟要轉型升級 必須讓新基建挑大樑

恒大集團首席經濟學家任澤平28日在復旦大學舉辦的直播講座中表示，大陸經濟要實現高品質發展、轉型升級，必須得讓新經濟、新基...

前兩月銷售下降37% 陸商務部回應如何提振汽車消費

大陸商務部消費促進司負責人王斌今（28）日表示，受多重因素影響，2018年以來，汽車銷量下降，新冠肺炎疫情在短期內也對汽...

陸股一周／上證單周小紅

中國疫情控制得宜，市場逐步恢復信心，市場消費開始活絡，有助於後續經濟數據出現好轉。本周上證指數單周小漲0.26%，收在2,772.20點；深圳指數單周小跌0.46%，收在1,771.85點。

兩岸人物／李永新 打造公職補教龍頭

想在大陸謀「官職」、捧鐵飯碗有多難？大陸2019年國家考試（相當台灣高考）有138萬人報考，錄取1.45萬人，平均競爭率95:1，才能脫穎而出。

中共中央政治局推新措施 要提高財政赤字

中共中央政治局昨（27）日召開會議指出，要抓緊研究提出積極應對的一攬子宏觀政策措施，適當提高財政赤字率，發行特別國債，增加地方政府專項債券規模，引導貸款市場利率下行，保持流動性合理充裕。

兩岸人物／明星科學家創業 施一公名利雙收

諾誠健華3月23日在港交所掛牌上市，成為今年首檔登陸港交所的生物醫藥科技股。諾誠健華上市之所以引發廣泛關注，很大原因是公司創辦人之一，是有明星科學家光環的結構生物學家施一公，創業四年來，他已名利雙收。

陸工業利潤 前二月大減38%

大陸國家統計局昨（27）日發布，今年1-2月全國規模以上工業企業利潤比去年同期驟降近四成。國家統計局工業司副司長張衛華解讀稱，今年以來，突發新冠肺炎疫情對工業企業生產經營形成嚴重衝擊，工業企業利潤明顯下降。

新冠疫情讓蘋果供應鏈省思 台商紛紛將產能移出大陸

蘋果供應商緯創本周表示，明年非中國大陸地區產能的比率可能達到50%，顯示在新冠肺炎疫情蔓延的情況下，亞洲蘋果供應商正加快...

人民幣兌美元中間價三連漲 本周升值逾600點

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，今（27）日人民幣匯率中間價為1美元兌人民幣7.0427元，較昨升值265個基點，...

陸1-2月規模以上工業企業利潤年減近四成

大陸國家統計局今（27）日發布，1-2月全國規模以上工業企業利潤比去年同期驟降近四成。

上海精準稅收優惠 助外企復工

隨著上海外資企業逐漸復工復產，上海稅務部門通過大數據精準定位外企的復工阻力、資金困難，為外資企業提供稅收優惠，提振外資信心。

成渝雙城峰會 共商建設現代產業

成渝地區雙城經濟圈產業服務峰會25日在重慶舉行，連線政界、學界、企業界代表共研重慶與四川的產業合作機遇。

熱門新聞

湖北解封！江西不讓湖北民眾過來 兩地警察大打出手

大陸為防疫28日起關閉國門 但兩岸往來不受影響

新冠疫情讓蘋果供應鏈省思 台商紛紛將產能移出大陸

陸版「N號房」逾800萬人註冊 網友曝女童被多人強迫脫衣

大陸28日起封境 不影響兩岸航班

男子買口罩被騙12萬 機智警察花不到一塊錢傳訊全部討回

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。