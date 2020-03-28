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任澤平：大陸經濟要轉型升級 必須讓新基建挑大樑

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
恒大集團首席經濟學家任澤平。圖／房產超市
恒大集團首席經濟學家任澤平。圖／房產超市

恒大集團首席經濟學家任澤平28日在復旦大學舉辦的直播講座中表示，大陸經濟要實現高品質發展、轉型升級，必須得讓新經濟、新基建挑起大樑。

界面新聞報導，在疫情衝擊下，大陸經濟正在尋找新的增長動力，「新基建」成為最近一段時間討論的熱點，根據2020年開年首場國務院常務會議的說法，「新基建」主要涉及七大領域，分別是5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大資料中心、人工智慧和工業互聯網。

雖然新基建投資占比較小，短期內可能對穩增長的貢獻有限，但任澤平表示，新基建作為新經濟、新技術、新產業，相對于傳統基建來說發展潛力更大。推動以5G為代表的新型基礎設施建設不僅會帶來巨大的投資，也是未來大國競爭的關鍵。

任澤平指出，雖然大陸基建存量居世界第一，但是大陸的人均水準和品質與發達國家的差距是非常明顯。

他提到，根據世界經濟論壇發布的「2019年全球競爭力報告」，大陸經濟類基建品質評分為77.9，在141個經濟體中排名第28位，低於第5名的日本93.2分、第13名的美國87.9分等發達國家。

任澤平表示，基礎設施建設最終是為人口和產業服務，城市群都市圈是未來城鎮化的方向，隨著人口不斷往大城市聚集，軌道交通、城際鐵路、教育、醫療、5G等基礎設施將面臨嚴重短缺 ，在主要都市圈進行適度超前的基建投資能夠最大化經濟和社會效益。

不過，任澤平指出，雖然投入「新基建」有充分的理由，但也要講究方式方法，要防止「一擁而上」和重複建設，或「新瓶裝舊酒」，造成大量浪費、產能過剩或「鬼城」現象。

他還表示，新基建需要新的配套和制度變革，需要的政策與傳統基建的財政、金融、產業政策不同，例如財政政策應該更側重於降低企業稅負，提高企業研發費用稅前加計扣除比例，支持科技創新；金融方面，可以透過專項貸款、並購貸款等幫助企業做大做強。

此外，任澤平強調，在新基建的大範圍下，應該區分基礎設施和商業應用，這涉及到建設主體是誰的問題，基礎設施應由政府和市場一起建設，而商業應用更多應由市場和企業作為建設主體。

他認為，市場能做的盡可能交給市場，更有效率，政府只要提供財稅、金融、產業等基礎支持。

任澤平曾擔任國務院發展研究中心宏觀（總體）經濟研究部研究室副主任、國泰君安證券首席宏觀分析師。2016年6月入職方正證券，任首席經濟學家、研究所董事總經理，備受機構和投資者追隨，他所主張的總體研究觀點鮮明，風格獨樹一幟。

任澤平曾在2014年股市低迷時喊出「5,000點不是夢」，一年後，上證指數突破5,000點關口，因而獲得「A股預言帝」稱號，不過他卻認為，這個世界沒有所謂的「預言帝」，更沒有股神，只有更專業、努力和敬畏，才有可能對比錯的機率大。

之後任澤平又提出「一線房價翻一倍」、「經濟L型」、「新周期」等觀點，這不僅讓他成為「網紅經濟學家」，也得到市場認可，但高調的觀點，也讓任澤平被證監會嚴查分析師研報「標題黨」中，點名警告。

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