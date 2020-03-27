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人民幣兌美元中間價三連漲 本周升值逾600點

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
本周，人民幣兌美元中間價共升值625個基點。新華社資料照片
本周，人民幣兌美元中間價共升值625個基點。新華社資料照片

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，今（27）日人民幣匯率中間價為1美元兌人民幣7.0427元，較昨升值265個基點，這也是連續第三天上漲。

人民幣兌美元中間價25日由貶轉升，當日上調257個基點。自25日以來，人民幣兌美元中間價三連升，三日累計上調572個基點。本周，人民幣兌美元中間價共升值625個基點。

中國人民銀行今公告，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水準，不進行逆回購操作。Wind數據顯示，今日無逆回購到期，本周人行公開市場既無資金投放，也無資金回籠。截至27日，人行已連續29個工作日暫停進行逆回購操作。

中新經緯引述中銀證券全球首席經濟學家管濤表示，大陸的貨幣政策本就要根據自己國家的情況制定和實施。人民幣匯率市場化程度提高，給人行更大的自信和貨幣政策更大的空間。今年年初，人行降準，2月初以後貨幣政策更加靈活適度應對疫情衝擊，都沒有對人民幣匯率造成大的影響。

管濤指出，人行還有利率、存款準備金率、再貸款、再貼現，以及MLF、PSL、SLF等結構性的貨幣政策工具，甚至還可以研究創設新的貨幣政策工具。如果有需要，人行完全有信心也有能力運用一攬子的貨幣政策工具，維護市場流動性合理充裕，維護人民幣匯率在合理均衡水準上基本穩定。

人民幣 中國人民銀行

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