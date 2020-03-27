陸1-2月規模以上工業企業利潤年減近四成

大陸國家統計局今（27）日發布，1-2月全國規模以上工業企業利潤比去年同期驟降近四成。

國家統計局工業司副司長張衛華解讀稱，今年以來，突發新冠肺炎疫情對工業企業生產經營形成嚴重衝擊，工業企業利潤明顯下降。

數據顯示，1-2月大陸全國規模以上工業企業利潤總額為人民幣4,107.0億元，年減38.3%。在41個工業大類行業中，4個行業利潤總額增加，37個行業減少。

1-2月規模以上工業企業營收為人民幣11.62兆元，年減17.7%；營業成本9.77兆元，年減17.8%；營收利潤率為3.54%，年減1.17個百分點。

張衛華分析，驟降的原因之一是工業生產銷售顯著下降。為有效防控疫情蔓延，今年大陸春節假期延長3天，20多個地區推遲10天開工，企業正常生產時間普遍大幅壓縮，同時2月復工企業受各種因素制約，生產水準尚未恢復正常，導致企業生產銷售均出現明顯下降。

二是成本費用上升擠壓利潤空間。疫情期間企業復工未恢復正常，但用工、折舊等成本及各項費用實際支出不減，同時防疫成本卻在增加。1至2月規模以上工業企業每百元營業收入中的成本費用為94.19元，比去年同期增加0.85元。

三是工業品價格下降。1至2月工業生產者出廠價格比去年同期下降0.2%。重點支柱行業產品出廠價格不同程度下降，例如化工下降4.3%、煤炭開採下降4.1%、電子下降2.2%。

四是絕大多數行業利潤下降，電子、汽車、電氣機械等重點行業利潤分別下降87.0%、79.6%、68.2%。

張衛華稱，雖然規模以上工業企業利潤總體明顯下降，但部分連續生產行業以及民生保障行業利潤仍然保持增長態勢。此外，醫藥行業利潤年減10.9%，降幅明顯小於全部規模以上工業。

張衛華指出，當前大陸國內疫情已得到有效控制，復工復產達產進度逐日加快，經濟社會秩序正在有序恢復。下階段，企業復工復產進程加快，疫情造成的短期衝擊將逐步緩解，工業企業效益狀況將得到有效改善。