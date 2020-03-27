聽新聞
test
0:00 / 0:00

專家預估大陸恐爆失業潮 李克強促「穩就業」

聯合報 / 記者林則宏／綜合報導
江蘇省昆山市早前為防控疫情，店家均被貼上封條禁止營業。特派記者林則宏／攝影
江蘇省昆山市早前為防控疫情，店家均被貼上封條禁止營業。特派記者林則宏／攝影

野村證券中國首席經濟學家陸挺與野村證券中國經濟學家王競警告，這次新冠肺炎疫情將使得全球大批企業倒閉破產，失業率快速上升。兩人並預期，未來一、兩季，中國大陸可能因外貿需求較去年同期大幅下滑百分之卅，導致約一千八百萬人因此失業。

這次疫情可能造成嚴重失業問題，大陸總理李克強已多次強調「穩就業」的重要性，頻頻敦促地方政府協助各類企業盡快復工。

在上周大陸國務院常務會議上，李克強再次要求各地，取消妨礙復工復產的不合理規定，強調要「讓更多務工人員盡快返崗，有活幹、有錢賺」。

陸挺與王競昨日在大陸財新網發表的文章則指出，新冠疫情在全球快速蔓延，使得全球經濟遭受一九三○年代大蕭條以來的最大破壞，急速進入衰退，歐美經濟今年第二季萎縮程度恐創一個半世紀以來的紀錄。

文章認為，儘管世界各國政府緊急推出了大量紓困政策，但全球失業率仍必然快速上升，大批企業將倒閉破產，恐導致比全球金融危機時期更嚴重的企業債違約風險。

兩人指出，新冠疫情的傳播及疫苗研發的不確定性非常高，疫情即使短期內獲控制，冬季也可能捲土重來。高度的不確定性將讓企業和居民大幅減少投資和消費行為，全球貿易將因此迅猛下滑，造成全球性負循環效應，重創全球經濟增長。

文章稱，目前市場在三個方面低估了未來幾季經濟下滑風險：一、低估全球疫情對大陸出口的直接衝擊；二、低估出口下行對經濟和就業的短期影響；三、可能低估製造業投資尤其是外商直接投資下滑幅度。估計中國大陸今年第一季ＧＤＰ年增率為負百分之九，第二季為零，但不排除繼續負增長的可能。全年ＧＤＰ增速則為百分之一點三。

陸挺與王競指出，雖然目前大陸疫情已獲基本控制，但海外疫情「倒灌」和復工，疫情發展還有不確定性，供給側衝擊尚未完全消除。此外，過去十多年來，歷經三輪寬鬆刺激後，今天中國大陸刺激需求的政策空間相較以往也已明顯縮小。

疫情 失業

延伸閱讀

穩供應鏈…李克強3箭 強化國際航空貨運力

李克強：以武漢市為主戰場的本土疫情傳播已基本阻斷

李克強：加快重大投資項目復工

疫情衝擊 李克強要求增加大學畢業生就業

相關新聞

專家預估大陸恐爆失業潮 李克強促「穩就業」

野村證券中國首席經濟學家陸挺與野村證券中國經濟學家王競警告，這次新冠肺炎疫情將使得全球大批企業倒閉破產，失業率快速上升。兩人並預期，未來一、兩季，中國大陸可能因外貿需求較去年同期大幅下滑百分之卅，導致約一千八百萬人因此失業。

李政宏：製造業台商已九成復工

大陸全國台企聯會長李政宏26日表示，已有九成從事製造業的台商復工復產，部分台商還主動轉產、改造生產線來生產防疫物資。

上海精準稅收優惠 助外企復工

隨著上海外資企業逐漸復工復產，上海稅務部門通過大數據精準定位外企的復工阻力、資金困難，為外資企業提供稅收優惠，提振外資信心。

成渝雙城峰會 共商建設現代產業

成渝地區雙城經濟圈產業服務峰會25日在重慶舉行，連線政界、學界、企業界代表共研重慶與四川的產業合作機遇。

舟山雲招商 13項目引資逾70億

浙江省舟山市25日通過網絡形式舉行了浙江自貿區「雲招商」對接會，通過「屏對屏」「線連線」的方式簽約，總投資超過70億元（人民幣，下同）的13個項目落地舟山。

重慶火鍋業 復工達96.8%

以「麻辣鮮香」著稱的重慶火鍋，是海內外遊客到重慶必嘗的美食。重慶市火鍋協會副會長劉梅25日在當地召開的新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會上說，重慶火鍋行業復工率達到96.8%，員工返崗率達95.4%。

白雲美灣簽約10廠商 投資28億

廣州市白雲區2020年攻城拔寨重點項目集中簽約、動工、建成活動26日舉行，其中集中簽約的10個化妝品產業項目總投資28億元（人民幣，下同），達產後預計年產值超100億元，可推進粵港澳大灣區美麗健康產業集群發展示範區建設。

福州春茶雲開採 探尋線上商機

「佘女採茶、喜娘唱喊、國師喊山」，一年一度福州新茶開春採25日啟動。與往年不同的是，今年的新茶採用「雲開採」模式，探尋線上銷售新商機。

廣東生活用品行業 逾97%復工

廣東是個體工商戶大省，在此次新冠肺炎疫情中，個體工商戶的復工復產復市情況受到關注。據該省市場監督管理局局長麥教猛25日表示，保障日常生活供給的農貿、食品、防疫用品等行業復工率較高，均超過97%。

精博台商專欄／從財管新方案看OBU發展

自去年5月香港爆發「反送中」運動後，局勢每況愈下，社會動盪不安，原金融中心的地位也遭遇挑戰，光2019年6到8月，就有高達40億美元存款從香港流入新加坡，加上2019年8月15日實施的「境外資金匯回管理運用及課稅條例」造成台商資金回流的商機及中美貿易戰的三大因素，似乎讓「台灣成為亞太金融中心」這個喊了多年的口號有了水到渠成實現的可能。

陸AirPods Pro發貨恢復正常

中國大陸蘋果官網的AirPods Pro發貨時間恢復正常，由過去長達四周，降為二到四個工作日，顯示英業達、立訊、美律、康控等供應鏈供貨已不成問題，帶動AirPods相關產品出貨量成長。

任正非：華為砸6,000億拚研發

華為總裁任正非接受華爾街日報訪問時表示，新冠肺炎疫情可能影響今年業績，但有信心可以達到修正後的新財務目標。華為並計畫提高今年的研發預算58億美元，總計達到逾200億美元（約新台幣6,054億元）。華為衝刺研發，預料也將帶動供應鏈台積電、大立光等新製程及高階產品的出貨。

熱門新聞

被指破壞生態 青島涵碧樓41棟海景獨棟別墅被拆

紐約時報等3美媒籲撤驅逐令 北京：去向美國政府申訴

國台辦：大陸1月3日就啟動兩岸公衛通報機制

遭小學老師猥褻4年 一封自白信揭開受害過程

鍾南山一句話引爆病毒論戰 專家：科學家宜慎言

影／疫情之下 賣口罩成為當前大陸唯一火紅的生意

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。