專家預估大陸恐爆失業潮 李克強促「穩就業」

野村證券中國首席經濟學家陸挺與野村證券中國經濟學家王競警告，這次新冠肺炎疫情將使得全球大批企業倒閉破產，失業率快速上升。兩人並預期，未來一、兩季，中國大陸可能因外貿需求較去年同期大幅下滑百分之卅，導致約一千八百萬人因此失業。

這次疫情可能造成嚴重失業問題，大陸總理李克強已多次強調「穩就業」的重要性，頻頻敦促地方政府協助各類企業盡快復工。

在上周大陸國務院常務會議上，李克強再次要求各地，取消妨礙復工復產的不合理規定，強調要「讓更多務工人員盡快返崗，有活幹、有錢賺」。

陸挺與王競昨日在大陸財新網發表的文章則指出，新冠疫情在全球快速蔓延，使得全球經濟遭受一九三○年代大蕭條以來的最大破壞，急速進入衰退，歐美經濟今年第二季萎縮程度恐創一個半世紀以來的紀錄。

文章認為，儘管世界各國政府緊急推出了大量紓困政策，但全球失業率仍必然快速上升，大批企業將倒閉破產，恐導致比全球金融危機時期更嚴重的企業債違約風險。

兩人指出，新冠疫情的傳播及疫苗研發的不確定性非常高，疫情即使短期內獲控制，冬季也可能捲土重來。高度的不確定性將讓企業和居民大幅減少投資和消費行為，全球貿易將因此迅猛下滑，造成全球性負循環效應，重創全球經濟增長。

文章稱，目前市場在三個方面低估了未來幾季經濟下滑風險：一、低估全球疫情對大陸出口的直接衝擊；二、低估出口下行對經濟和就業的短期影響；三、可能低估製造業投資尤其是外商直接投資下滑幅度。估計中國大陸今年第一季ＧＤＰ年增率為負百分之九，第二季為零，但不排除繼續負增長的可能。全年ＧＤＰ增速則為百分之一點三。

陸挺與王競指出，雖然目前大陸疫情已獲基本控制，但海外疫情「倒灌」和復工，疫情發展還有不確定性，供給側衝擊尚未完全消除。此外，過去十多年來，歷經三輪寬鬆刺激後，今天中國大陸刺激需求的政策空間相較以往也已明顯縮小。