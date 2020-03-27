陸AirPods Pro發貨恢復正常

中國大陸蘋果官網的AirPods Pro發貨時間恢復正常，由過去長達四周，降為二到四個工作日，顯示英業達、立訊、美律、康控等供應鏈供貨已不成問題，帶動AirPods相關產品出貨量成長。

蘋果去年10月發表AirPods Pro真無線藍牙耳機，支援主動降噪功能，推出後遭搶購一空，出現大缺貨。過去很長的一段時間，蘋果大陸官網均顯示AirPods Pro預計發貨日期為四周。

大陸媒體報導，目前AirPods Pro在蘋果大陸官網的預計發貨日期已恢復正常，為二到四個工作日；搭配普通充電盒或無線充電盒的AirPods也顯示有現貨。

之前AirPods Pro一直處於缺貨，主要原因是中國農曆新年假期以來，AirPods的三大主要製造商立訊、歌爾和英業達停止大部分生產。

AirPods Pro主打主動降噪與通透模式，相當受到消費者喜愛，導致供不應求。