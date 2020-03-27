精博台商專欄／從財管新方案看OBU發展

自去年5月香港爆發「反送中」運動後，局勢每況愈下，社會動盪不安，原金融中心的地位也遭遇挑戰，光2019年6到8月，就有高達40億美元存款從香港流入新加坡，加上2019年8月15日實施的「境外資金匯回管理運用及課稅條例」造成台商資金回流的商機及中美貿易戰的三大因素，似乎讓「台灣成為亞太金融中心」這個喊了多年的口號有了水到渠成實現的可能。

因此金管會於2019年12月31日公布「媲美星港的財富管理新方案」規劃出三大策略，共19項措施，企圖畢其功於一役。

在「財富管理新方案」中，OBU這個老牌的金融單位無疑是很重要的區塊。OBU英文全名為Offshore Banking Unit，中文正式名稱為「國際金融業務分行」是政府採取稅減免或優惠措施，並減少外匯管制，以吸引外國法人或個人到本國進行金融操作，OBU因資料保密、稅賦優惠及無外匯管制的特點，早成為許多台商除香港、新加坡之外的資金調度中心。

近年因反洗錢意識抬頭，OBU似乎有被汙名化的趨勢，但不可諱言的，OBU因「境外操作、境外法令管轄」的特性，正是很好的試驗平台讓政府實施新的金融措施。

台灣要成為亞太金融中心光靠OBU是不夠的，金管會主委顧立雄也坦言，台灣有五大因素難以取代香港，含法規、語言、稅制、匯率及對消費者的保護。綜觀過去，每隔一段時間，台灣就會提出類似「亞太金融中心」的計劃，但都未竟其功，希望這次能突破障礙，讓台灣能成為區域金融中心之一。

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