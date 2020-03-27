廣東生活用品行業 逾97%復工

廣東是個體工商戶大省，在此次新冠肺炎疫情中，個體工商戶的復工復產復市情況受到關注。據該省市場監督管理局局長麥教猛25日表示，保障日常生活供給的農貿、食品、防疫用品等行業復工率較高，均超過97%。

中新社報導，截至3月24日，廣東實有市場主體1274.7萬戶。其中，個體工商戶716.2萬戶，占全省市場主體總數56%，帶動就業人口超過1500萬人，是經濟活力的重要源泉。 麥教猛表示，針對疫情發生以來個體工商戶生產經營面臨的系列困難與問題，廣東省市場監督管理局牽頭會同其它部門，從降低經營成本、加大資金紓困力度等方面提出23條措施。

其中，在降低經營成本方面，實行減免場地租金、減輕稅收負擔、降低水電氣價格、降低線上經營成本等多項措施；對承租國有資產類經營用房的個體工商戶，受疫情影響較大的，免收第一個月租金，減半收取第二、三個月租金等。

在加大資金紓困力度方面，實行允許延期還本付息、增加融資安排等措施，幫助個體工商戶緩解現金流壓力。個體工商戶受疫情影響出現經營困難的，對2020年1月25日以來到期的貸款本金和2020年1月25日至6月30日需支付的貸款利息，可向銀行申請延期還本付息。

除了政府紓困措施，中小企業行業協會也進行自救。廣東服裝產量占中國四分之一，去年暖冬與今年新冠肺炎疫情疊加，銷售成為服裝產業的難題。廣東省服裝服飾行業協會會長卜小強稱，該協會已倡議發起公益助企線上促消費行動，免費鏈接各服裝企業線上銷售渠道，幫助服裝企業擴大銷路。

卜小強稱，還將推出新版本鏈接服裝專業市場商戶和全省服裝產業集群廠家、外貿基地出口企業等，提升廣東服裝整體品牌影響力。他說，疫情對行業的衝擊可能持續到今年8月份。

截至目前，廣東重點紡織服裝專業市場開市商鋪數已超過六成，但採購商客流下降、商品流通不暢、流動資金緊張等問題仍然困擾市場復甦。