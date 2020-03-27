福州春茶雲開採 探尋線上商機
「佘女採茶、喜娘唱喊、國師喊山」，一年一度福州新茶開春採25日啟動。與往年不同的是，今年的新茶採用「雲開採」模式，探尋線上銷售新商機。
當天，位於福州市郊北峰的福州春倫生態旅遊觀光園裡，遊客不似往年眾多，萬畝茶山依舊雲霧繚繞，福雲7號茶樹茶芽嫩綠可愛。直播鏡頭下，福建春倫集團有限公司董事長傅天龍照常率眾舉行祭茶典禮。他們依循古制沐手敬香、灌洗祭拜、灌地喊山，還現場展示炒茶、揉拈、走水等製作手藝。數萬名茶商和網友通過網絡直播同時參與「雲採茶」盛況。
當前，中國產茶重鎮福建省進入了「明前（清明前夕）茶」採茶季，各大茶企加大電商銷售力度，以緩解疫情對茶市的衝擊。
中新社報導，傅天龍表示，疫情突襲，使往年供顧客品茶試茶的實體店客流銳減；同時，雖然原先計畫外出的務工人員留在家鄉，採茶勞動力充沛，但用工成本也有所增加。
傅天龍說，前三個月，春倫集團的線下門店幾乎都暫停營業，店員受訓轉而投入線上銷售，連他也嘗試直播帶貨。疫情加速了春倫集團產業轉型進程，令該集團茶葉加工生產機械化和智能化提速，生產方式和商業模式的調整，在線下停擺的情況下，線上銷售同比往年增加30%以上。
中國茶葉流通協會25日披露的數據：2019年，中國大陸全國乾毛茶產量為279.34萬噸，乾毛茶總產值達2396.00億元人民幣。福建乾毛茶產量為41.2萬噸，產值297.27億元人民幣，均位居前列。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言