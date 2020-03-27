福州春茶雲開採 探尋線上商機

「佘女採茶、喜娘唱喊、國師喊山」，一年一度福州新茶開春採25日啟動。與往年不同的是，今年的新茶採用「雲開採」模式，探尋線上銷售新商機。

當天，位於福州市郊北峰的福州春倫生態旅遊觀光園裡，遊客不似往年眾多，萬畝茶山依舊雲霧繚繞，福雲7號茶樹茶芽嫩綠可愛。直播鏡頭下，福建春倫集團有限公司董事長傅天龍照常率眾舉行祭茶典禮。他們依循古制沐手敬香、灌洗祭拜、灌地喊山，還現場展示炒茶、揉拈、走水等製作手藝。數萬名茶商和網友通過網絡直播同時參與「雲採茶」盛況。

當前，中國產茶重鎮福建省進入了「明前（清明前夕）茶」採茶季，各大茶企加大電商銷售力度，以緩解疫情對茶市的衝擊。

中新社報導，傅天龍表示，疫情突襲，使往年供顧客品茶試茶的實體店客流銳減；同時，雖然原先計畫外出的務工人員留在家鄉，採茶勞動力充沛，但用工成本也有所增加。

傅天龍說，前三個月，春倫集團的線下門店幾乎都暫停營業，店員受訓轉而投入線上銷售，連他也嘗試直播帶貨。疫情加速了春倫集團產業轉型進程，令該集團茶葉加工生產機械化和智能化提速，生產方式和商業模式的調整，在線下停擺的情況下，線上銷售同比往年增加30%以上。

中國茶葉流通協會25日披露的數據：2019年，中國大陸全國乾毛茶產量為279.34萬噸，乾毛茶總產值達2396.00億元人民幣。福建乾毛茶產量為41.2萬噸，產值297.27億元人民幣，均位居前列。