白雲美灣簽約10廠商 投資28億

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

廣州市白雲區2020年攻城拔寨重點項目集中簽約、動工、建成活動26日舉行，其中集中簽約的10個化妝品產業項目總投資28億元（人民幣，下同），達產後預計年產值超100億元，可推進粵港澳大灣區美麗健康產業集群發展示範區建設。

中新社報導，廣州市白雲區政府與十家化妝品產業企業簽訂合作框架協議，十家企業均意向在白雲區大健康生物醫藥產業基地選址建設項目研發生產基地，涵蓋化妝品功能性原料研發生產、配方設計與產品生產、美妝工具設計生產、消毒品類產品研發生產、包裝研發製造等美麗健康產業鏈上下游項目。 廣州市白雲區政府表示，該區化妝品產業源遠流長，基礎深厚，早期的三元里興發、怡發等化妝品專業市場，誕生和培育了眾多具有影響力的知名化妝品企業。經過多年的發展，該區化妝品產業已成為集生產、銷售、研發、展貿為一體的全國化妝品集聚地，產業鏈條非常完整。

據統計，廣州市白雲區轄內現有持證化妝品生產企業1300多家、商貿企業4000多家、工商個體戶6000多家，企業數量占全國三分之一，廣東省的一半，廣州市的70%，在中國化妝品產業具有舉足輕重的地位。

廣州市白雲區政府相關負責人表示，此次該區與10家化妝品細分領域龍頭企業簽約合作，是該區全力推動千億級「白雲美灣」建設的有力舉措，將繼續加快人才交易中心、知識產權交易中心、化妝品檢測中心、化妝品研發中心、化妝品研發公共服務平台建設，推動廣州化妝品產業高質量發展，加快打造大灣區美麗健康產業集群發展示範區。

化妝品 人民幣

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