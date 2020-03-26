大陸宣布 29日起外籍航空公司每周往返中國僅限1班

為嚴控新冠肺炎疫情持續從境外輸入，大陸民航局周四晚間宣布，29日起，大陸國內每家航空公司經營至任一國家的航線只能保留1條，且每條航線每周運營班次不得超過1班；外國每家航空公司經營至中國的航線只能保留1條，且每周運營班次也不得超過1班。

根據大陸民用航空局發布的「關於疫情防控期間繼續調減國際客運航班量的通知」，這項新規定是根據國務院疫情聯防聯控工作要求，現決定進一步調減國際客運航班運行數量。通知並要求各航空公司必須提前向民航局運行監控中心申請預先飛行計劃。

在這項新規定之下，大陸所有對空中交通將大幅限縮。

境外輸入病例已經成為當前大陸防疫最大挑戰。根據大陸國家衛生健康委通報，25日全大陸報告新增確診病例67例，均為境外輸入病例。截至3月25日24時，累計報告境外輸入確診病例已經達到541例。