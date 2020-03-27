重慶火鍋業 復工達96.8%

以「麻辣鮮香」著稱的重慶火鍋，是海內外遊客到重慶必嘗的美食。重慶市火鍋協會副會長劉梅25日在當地召開的新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會上說，重慶火鍋行業復工率達到96.8%，員工返崗率達95.4%。

中新社報導，據重慶市火鍋協會2019年10月數據顯示，該協會現有630家會員企業，會員單位從業人員總量超12萬人。從原料、調味料、新興方便火鍋生產，到火鍋門店經營的全產業鏈看，該協會估算重慶火鍋業年產值近500億元（人民幣，下同）。

受到新冠肺炎疫情影響，開春以來的重慶火鍋行業一度受到衝擊。在重慶「支持企業復工復產和生產經營的40條政策措施」下，中小微困難企業貸款貼息、階段性下調增值稅、階段性降低企業用水電氣成本等措施，緩解了眾多火鍋企業的生存危機。

劉梅說，疫情期間，重慶開展零接觸火鍋外賣服務，從1月26日至3月24日，該市200餘家火鍋門店通過開設火鍋外賣，獲得訂單總計13萬份，銷售額1785萬元。在為期一個月的雲端「宅家火鍋節」期間，重慶組織186家火鍋門店通過火鍋天下、口碑APP、餓了麼APP、永輝生活APP線上推送，以「愛、購、曬、趴」為主題，平均每天每家門店銷售外賣訂單30份。

「好多人被問到疫情過後最想做什麼？大部分人的回答是：吃一頓火鍋。這一回答給我們增添了力量」。劉梅說，下一步該協會將推出惠民消費優惠活動，吸引廣大市民走進火鍋店；組織協會會員聯動重慶3萬多家火鍋店，共同做一次火鍋節；運用互聯網，線下實體活動和線上推廣結合，讓市民安全、放心、盡情享受「涮一次火鍋」帶來的快樂。