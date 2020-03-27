舟山雲招商 13項目引資逾70億

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

浙江省舟山市25日通過網絡形式舉行了浙江自貿區「雲招商」對接會，通過「屏對屏」「線連線」的方式簽約，總投資超過70億元（人民幣，下同）的13個項目落地舟山。

2017年4月1日，浙江自貿區正式掛牌成立。89項改革試點任務百分之百實施完成，形成的首創性、特色化、差異化制度創新成果和實踐案例走在中國第三批自貿試驗區前列；油氣等大宗商品貿易交易額累計突破10000億元；成為中國首個實現保稅油經營領域全面開放地區……回首過去三年，浙江自貿區取得了不少成績和突破。

作為浙江省首個全面實現「疫情圖」、「復工圖」相匹配的地市，舟山市以最快速度全面恢復生產生活秩序，提振各方面的信心，努力實現2020年經濟社會發展目標。

中新社報導，在此次的「雲招商」對接會上，舟山市投資促進部門與海上風電產業園、水上飛機製造等項目的負責人現場「雲」連線。經過對接洽談，這些項目客商們表示，儘管突發的疫情短期內對經濟造成一定影響，但依然長期看好舟山的投資環境。

本次簽約項目立足浙江自貿區重點發展產業，主要涵蓋了石油化工、尖端材料、高端製造、油品貿易、海事服務、綠色農貿、國際教育、智慧城市、健康旅遊、互聯網醫療等產業。

此外，總投資55.5億元的乙烯裂解副產品綜合利用項目以及鋼襯聚丙烯管、聚烯烴管生產項目等一批新材料項目紛紛簽約落地，標誌著浙江自貿區油氣全產業鏈高質量發展全面提速。

疫情 自貿試驗區

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