成渝雙城峰會 共商建設現代產業

自去年5月香港爆發「反送中」運動後，局勢每況愈下，社會動盪不安，原金融中心的地位也遭遇挑戰，光2019年6到8月，就有高達40億美元存款從香港流入新加坡，加上2019年8月15日實施的「境外資金匯回管理運用及課稅條例」造成台商資金回流的商機及中美貿易戰的三大因素，似乎讓「台灣成為亞太金融中心」這個喊了多年的口號有了水到渠成實現的可能。

2020-03-27 01:23