成渝雙城峰會 共商建設現代產業
成渝地區雙城經濟圈產業服務峰會25日在重慶舉行，連線政界、學界、企業界代表共研重慶與四川的產業合作機遇。
中新社報導，2020年初，中央財經委員會第六次會議指出，推動成渝地區雙城經濟圈建設，有利於在西部形成高質量發展的重要增長極，打造內陸開放戰略高地，對於推動高質量發展具有重要意義。
重慶兩江新區是中國內陸首個國家級開發開放新區，也是重慶經濟發展領頭羊。兩江新區黨工委副書記、管理委員會常務副主任王志傑表示，兩江數字經濟產業園已經集聚數字經濟企業超過4000家；規模以上數字經濟企業實現產值1466億元人民幣、同比增長近20%；數字經濟企業員工超過5萬人。
王志傑並且表示，兩江新區願與天府新區、各友鄰市區縣一道，聯合推動數字經濟與實體經濟深度融合，加強數字經濟、人工智能、5G產業、智能製造、雲計算、新基建等領域務實合作，適應「宅經濟」等新趨勢，大力發展線上業態、線上服務、線上管理。兩江新區將加快傳統產業數字化轉型，深化政府服務數字化治理轉型，深度參與數字經濟國際合作。
四川天府新區成都黨工委副書記邱旭東也說，天府新區正搶抓成渝地區雙城經濟圈建設新機遇，加快構建以數字經濟為核心引領，以總部經濟、會展博覽、高技術服務業為支撐的「1+3+N」現代產業體系。
數字經濟平台化企業代表，豬八戒網CEO朱明躍說，豬八戒網將搶抓成渝地區雙城經濟圈建設重大戰略機遇。3年內，豬八戒網將實現川渝各個區縣全覆蓋，設立217個數字經濟產業服務中心，孵化100萬人才，服務100萬家企業。
重慶大學經濟與工商管理學院教授蒲勇健認為，成都和重慶產業互補、人文文化互補、地理環境互補、金融市場互補，存在很強的合作收益潛力。首先，成渝根據兩地建設的中歐鐵路、西部陸海新通道、自由貿易試驗區，可在物流產業上共享大數據。
第二，兩地可以融合發展汽車製造、旅遊、高等教育、醫療等產業，並且通過共同建設西部科技創新中心來推進這種合作。此外，兩地可共享旅遊大數據、高等教育資源、醫療資源，聯合打造國際金融中心等。
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