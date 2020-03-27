上海精準稅收優惠 助外企復工

隨著上海外資企業逐漸復工復產，上海稅務部門通過大數據精準定位外企的復工阻力、資金困難，為外資企業提供稅收優惠，提振外資信心。

「及時出台的一攬子配套政策讓我們真切感受到了守望相助的溫暖。」收到上海市徐匯區稅務局第一時間推送的助力企業復工復產優惠政策，迅銷（中國）商貿有限公司財務沈纓「點讚」道。

迅銷旗下擁有品牌「優衣庫」，疫情期間向武漢一線醫護人員捐贈了價值約252萬元的保暖衣物。從稅務部門支持疫情防控有關捐贈稅收優惠政策推送中，沈纓了解到，這批捐贈物資可以全額在所得稅稅前扣除。

新華社報導，「我們感受到來自中國政府的支持，我們外資企業也有責任用自己的方式繼續傳遞這份力量。」沈纓表示，疫情暴發之後，迅銷（中國）商貿有限公司向32000名員工承諾「不裁員、不降薪」。

新冠肺炎疫情期間，交通運輸行業受影響較大。上海市虹口區稅務部門對該行業復工以來的開票戶數和金額分析後發現，雖然行業整體已經逐漸回暖，但是「旅客票務代理」子行業開票數據卻明顯滯後，稅務部門立刻對相關企業展開排摸，篩選出可能符合優惠政策條件企業。

歌詩達郵輪船務（上海）有限公司就是稅收大數據定位到的企業之一。陽春三月原本該是熱鬧繁榮的旅遊黃金期，因為全球疫情蔓延，郵輪市場跌至「冰點」。歌詩達郵輪取消了近期從中國母港出發的所有航次。

不僅主動提供稅收優惠，上海市稅務部門還通過數據共享，推動企業扶持資金兌付。上海市閔行區稅務局從復工企業收入、成本、費用、流動資金、工資薪金等維度出發，搭建數學模型，測算出資金流動性觸警企業。

隨著「上海28條」等系列優惠政策和服務舉措的持續落地，上海外資企業逐步恢復生產活力。數據顯示，截至3月8日，上海外資行業復工率達到99.9%。