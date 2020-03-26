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國台辦：大陸1月3日就啟動兩岸公衛通報機制

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
中共國台辦發言人朱鳳蓮。（中央社）
中共國台辦發言人朱鳳蓮。（中央社）

中共國台辦發言人朱鳳蓮26日表示， 大陸1月3日即啟動兩岸突發公共衛生事件應急通報機制，並及時向台灣疾控中心通報大陸疫情信息。她抨擊陸委會嚴重違背事實，完全是顛倒黑白。

據澎湃新聞，朱鳳蓮說，大陸方面從一開始就本著高度重視兩岸同胞健康福祉的精神，與台灣有關方面保持溝通。 1月3日即啟動兩岸突發公共衛生事件應急通報機制，及時向台疾控部門通報大陸疫情信息。 1月12日，專門向台灣通報大陸與世衛組織分享新冠病毒基因序列和獲取相關基因序列途徑的信息。 1月12日至14日，特別安排台灣專家到武漢實地考察，了解新冠病毒肺炎確診病人診治和疫情處置情況。 1月16日，參加考察的台灣衛生專家在台灣召開的記者會上明確表示，此行得到了大陸方面通報的2起家庭群聚感染事件、密切接觸需要隔離的信息。

她表示，2月5日至3月8日，大陸先後向台灣方面分享《新型冠狀病毒肺炎診療方案》《新型冠狀病毒肺炎防控方案》《新冠肺炎重型、危重型患者護理規範》等26份關鍵技術資料。截至3月24日，大陸共向台灣方面通報疫情信息101次。大陸方面及時通報、示警，提供防疫經驗的事實清清楚楚。

朱鳳蓮稱，「請問民進黨當局，你們為什麼不把這些真相告訴台灣民眾」？

朱鳳蓮指出，近來台灣的疫情形勢仍在發展，台灣不斷有聲音質疑民進黨當局的「政治雙標」已對台灣防疫造成破口。民進黨當局一些政客不斷通過造謠，抹黑攻擊大陸，企圖推卸責任。這是極不道德、極不光彩的行為。

朱鳳蓮稱，要反問民進黨當局，「你們始終不通報確診病例活動軌跡、不通報發生感染的醫院名稱，這是不是不透明？你們連續懲辦發布疫情真實信息的普通民眾，這是不是打壓？你們至今仍採取註記管製手段阻止滯鄂台胞返鄉，這是不是歧視？你們漠視世衛組織規定，惡意編造使用汙名化的疫情名稱，這是不是煽動仇恨？民進黨當局要捫心自問！」

疫情 民進黨 新冠肺炎

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