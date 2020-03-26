大陸拚經濟 韓正：有續推動重大投資專案開工復工

中共中央政治局常委、大陸國務院副總理韓正今日強調，要在做好新冠肺炎疫情的工作基礎上，有力有序推進復工婦產，恢復經濟社會秩序，更強調要積極有續推動重大投資專案開工復工。

據新華社報導，韓正今日在北京出席推進重大項目建設、積極做好穩投資工作電視電話會議並講話，大陸國家發改委主任何立峰出席會議。大陸國務院有關負責幹部在主場參加會議，各省與各自治區、計畫單列市人民政府和新疆生產建設兵團負責同志及有關部門負責同志在分會場參加會議。

韓正表示，要堅持外防輸入、內防反彈，在全面做好防控新冠肺炎疫情工作的基礎上，有力有序推進復工複產，恢復經濟社會秩序。要切實增強責任感、緊迫感，始終堅持問題導向，有效解決推進重大專案建設面臨的瓶頸制約，發揮好有效投資在穩增長中的關鍵作用。

韓正在會中表示，要積極有序推動重大投資專案開工復工，組織工作專班，精准施策，打通用工、運輸、原材料供應等堵點，加快恢復正常建設進度。要堅持「資金跟著專案走」的原則，安排好地方政府專項債券項目，優先配套和支持重點領域和重大項目。

韓正指出，各地要高度重視專案前期工作，提早謀劃，不斷充實專案儲備庫。要以需求為導向，大力推進5G等新型基礎設施建設，支持數字經濟等新業態發展。強化重大專案建設用地用海等要素保障，暢通審批綠色通道。抓好重大外資項目落地，加快頒布進一步擴大開放的政策舉措，不斷優化營商環境。要加強組織領導，嚴格專案管理，確保工程品質安全。