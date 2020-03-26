渣打：估人行4月下調定存基準利率25基點

渣打銀行今（26）報告稱，在首季數據、通脹下降及全球經濟衰退的背景下，預期人行4月將下調定期存款基準利率25基點，這可令銀行平均債務成本減低約15基點；但預期活期存款利率將不會作出調整。

路透報導，報告稱，該行仍預期第2至3季人行把中期借貸便利（MLF）利率及存款準備金率將分別下調20基點及共100基點；新冠病毒疫情對經濟活動的干擾很可能把大陸首季經濟推向收縮區域，而歐洲及美國經濟第2季亦將急劇下跌。

報告稱，下調存款利率為一項保留在特殊時期應用的強力工具，除能降低借貸成本外，並有助提振信心。而通脹率下行亦為當局採取更積極行動掃除了另一個障礙。

渣打指出，活期存款利率目前已低至0.35%，即使定期存款利率於2012至2015年間曾多次下調，但活期存款利率自2012年7月以來就沒有調整過，因此該行料活期存款利率將不會進一步下調。定期存款利率下調25基點，能有效幫助銀行降低負債成本及縮小缺口以實現將融資成本降低50基點的目標。