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影／疫情之下 賣口罩成為當前大陸唯一火紅的生意

聯合報 / 特派記者林則宏／上海即時報導
蘇州友恒橡塑製品有限公司為瑜伽用品設計與製造廠，但目前也開始銷售口罩、洗手液、新冠病毒試劑等防疫產品。由左至右依序為友恒總經理薛富吉、董事長彭水波、財務經理張靜。特派記者林則宏／攝影
蘇州友恒橡塑製品有限公司為瑜伽用品設計與製造廠，但目前也開始銷售口罩、洗手液、新冠病毒試劑等防疫產品。由左至右依序為友恒總經理薛富吉、董事長彭水波、財務經理張靜。特派記者林則宏／攝影

1958年，大陸曾掀起一場轟轟烈烈的全民大煉鋼鐵運動；今天在新冠肺炎疫情蔓延下，大陸各地則出現廠商紛紛投入口罩生產的新浪潮。蘇州友恒橡塑製品有限公司為瑜伽用品的專業設計與製造廠，但上周起，友恒接到的大量海外訂單卻是：口罩。友恒總經理薛富吉說，「口罩大概是現在唯一還能做的生意了！」

薛富吉說，1月底新冠肺炎疫情剛爆發時，瑜珈墊、瑜伽柱在大陸市場的銷量一度非常好，因為所有人都被迫宅在家裡，就只能在瑜珈墊上做做簡單的伸展和運動。

但3月之後，隨著疫情蔓延到歐美，出口歐美的訂單開始出現兩極分化。有網購業務的，業績大好；實體賣場除了食品、防疫用品外，其他產品銷售都大減。薛富吉表示，他本周初就接到一家美式大賣場的通知，要求將原先訂單延期出貨。

對於友恒之所以會新增口罩銷售業務，薛富吉解釋，主要是3月以來，愈來愈多歐美客戶開始詢問，能不能代為從中國採購口罩。加上友恒財務經理張靜原本就與蘇州多家醫療器材公司熟識，且部分友廠2月也開始改生產口罩，因此他們就緊急申請了口罩銷售許可。

江蘇南通一家瑜伽墊工廠，就是在上個月向當地政府申設一家醫療器材公司後，改裝公司原有閒置空間設立了兩條口罩生產線。儘管大陸疫情已明顯趨緩，但現在依然是一天24小時運轉，每天可生產約20萬個普通口罩。

該公司陸姓總經理說，原以為中國疫情減緩後，口罩銷量就會慢慢下來。沒想到之後國外疫情接著爆發，他們現在口罩主要就是銷往義大利、波蘭等歐洲國家。為應付大量的訂單，他們下周還會再新增一條生產線，屆時每天將可生產30萬個口罩。

現在市場對於口罩的需求究竟有多強？薛富吉說，這星期他們每天最少都能賣出30萬個口罩。他預估，未來一個月口罩的銷售額，恐怕會比過去賣瑜伽用品要高。

友恒財務經理張靜則說，其實很多歐美廠商來電詢價，一開口就是要幾百萬甚至是上千萬個口罩。但一來現在沒有哪個工廠吃得下這麼大的訂單，另一方面一些歐美廠商可能只是在到處探底價，因此很多訂單他們也不敢貿然接下。

張靜表示，由於全球口罩需求大增，也帶動口罩的原材料，像是不織布等價格跟著大漲。因此，現在口罩的價格是每天報價，普通口罩一個約人民幣1.6元至1.8元（約新台幣7.2元至8.1元），醫療口罩一個最少要人民幣2.5元（約新台幣11.25元）。

儘管目前全球口罩仍舊供需嚴重失衡，然而大陸在富士康、比亞迪等大廠，以及各地民營企業都投入口罩生產下，根據大陸國家發改委本月初公布的數據，截至2月底，中國包括：普通口罩、醫用口罩、醫用N95口罩在內，日產量已達到1.16億個。估計目前大陸每天生產的口罩已遠高於此。

對於是否擔心，日後一旦全球疫情逐步受到控制，口罩將很快轉為供過於求，價格也跟著暴跌？

張靜說，其實所有廠商在投入口罩生產之初就都有這樣的認知。但因為生產普通口罩的門檻低，投資金額也不大。在當前各家業者原有產品因各種原因生產、銷售都受阻的情況下，暫時改做口罩其實也就是短期應變之道。

友恒董事長彭水波強調，雖然現在口罩確實賣得風風火火，但他們很清楚，疫情終將過去，公司未來仍就會專注於瑜伽用品的本業。

江蘇南通一家瑜伽墊工廠，2月底緊急申請增設口罩生產線，工廠牆柱上原有標語都還來不及換下。特派記者林則宏／攝影
江蘇南通一家瑜伽墊工廠，2月底緊急申請增設口罩生產線，工廠牆柱上原有標語都還來不及換下。特派記者林則宏／攝影
為應付來自歐洲爆量的口罩訂單，江蘇南通這家瑜伽墊工廠，如今每天24小時不間斷生產口罩。特派記者林則宏／攝影
為應付來自歐洲爆量的口罩訂單，江蘇南通這家瑜伽墊工廠，如今每天24小時不間斷生產口罩。特派記者林則宏／攝影

口罩 疫情 張靜

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