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李政宏：製造業台商已有九成復工 盼延長稅費減免期限

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
李政宏稱，新冠肺炎疫情終究會過去，對大陸經濟長期看好。新華社資料照片
李政宏稱，新冠肺炎疫情終究會過去，對大陸經濟長期看好。新華社資料照片

大陸全國台企聯會長李政宏今（26）日表示，已有九成從事製造業的台商復工復產，部分台商還主動轉產、改造生產線來生產防疫物資。

中新社報導，李政宏表示，現階段全球疫情暴發，製造業外貿訂單可能出現一定程度的萎縮；在服務業方面，消費者外出就餐、購物消費尚未完全恢復，零售市場短期受衝擊較大，台商同樣受到影響。

針對大陸方面推出的穩外貿及紓困措施，李政宏指出，台企聯期待有關部門持續為廣大的中小微台商提供金融支持。他表示，現金流是很大的制約因素，企業的貸款需求有所上升；此外，也希望政府部門在繼續落實減稅降費措施的同時，考慮適度延長稅費減免期限，幫助緩解企業壓力。

李政宏稱，目前各地台商陸續復工復產，新冠肺炎疫情終究會過去，對大陸經濟長期看好。

人民日報海外版報導，在廈門深耕逾30年的來明工業於2月12日工廠復工第三天，公司就取得醫療用品生產資格，把原來的防藍光眼鏡生產線被改造成護目鏡生產線，成為廠區最忙碌的區域。董事長吳進忠表示，現在每天能生產5,000副護目鏡，後續將逐步擴大產能，一來提供給各大醫院，二來也可滿足防疫工作人員和普通消費者的需求。

把藥品生產線轉為口罩生產線的廣州雲嶸醫療器材公司也是一樣，公司負責人陳鴻傑表示，現在24小時開足馬力，日產口罩超過10萬片，除了優先供應復工復產企業之外，也儘量滿足台商、台港澳青創中心、台青服務中心的需求。

此外，原本從事服裝生產的漳州金寶達服飾除了從銀行取得貸款之外，目前也投入防護衣生產，讓防疫、復工一舉兩得。

台商 疫情 口罩

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