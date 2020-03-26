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易綱：G20需同步採取政策組合應對新冠疫情衝擊
大陸國家主席習近平今（26）日晚間將出席二十國集團（G20）峰會的領導人特別峰會，並討論如何應對新冠肺炎疫情。中國人民銀行行長易綱表示，在當前形勢下，G20各國需加強協調，同步採取宏觀經濟政策組合，有效應對疫情衝擊。
人行官網披露，易綱周三在G20財長和央行行長視訊會議發言指出，大陸支持G20作為國際宏觀經濟政策協調主要平台繼續加強協調，支持國際貨幣基金組織發揮全球金融安全網的中心作用，維護全球經濟和金融市場穩定。
G20各國財長和央行行長普遍認為，新冠肺炎疫情對全球經濟造成重大影響，同意制定G20聯合行動計畫，以應對疫情對經濟的衝擊；G20財長與央行行長將定期召開會議，共同應對疫情對全球經濟的衝擊。
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