快訊

台確診者多輕症但住院久 張上淳解密：排毒時間長

英人控台檢疫所有如監獄？ 陳時中：絕對沒有虧待

聽新聞
test
0:00 / 0:00

易綱：G20需同步採取政策組合應對新冠疫情衝擊

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
人行行長易綱。中新社資料照片
人行行長易綱。中新社資料照片

大陸國家主席習近平今（26）日晚間將出席二十國集團（G20）峰會的領導人特別峰會，並討論如何應對新冠肺炎疫情。中國人民銀行行長易綱表示，在當前形勢下，G20各國需加強協調，同步採取宏觀經濟政策組合，有效應對疫情衝擊。

人行官網披露，易綱周三在G20財長和央行行長視訊會議發言指出，大陸支持G20作為國際宏觀經濟政策協調主要平台繼續加強協調，支持國際貨幣基金組織發揮全球金融安全網的中心作用，維護全球經濟和金融市場穩定。

G20各國財長和央行行長普遍認為，新冠肺炎疫情對全球經濟造成重大影響，同意制定G20聯合行動計畫，以應對疫情對經濟的衝擊；G20財長與央行行長將定期召開會議，共同應對疫情對全球經濟的衝擊。

G20 疫情

延伸閱讀

「善良時期」紅十字會捐新北消防疫物資 共抗新冠肺炎

肺炎引發恐慌 西班牙鎮民攻擊載送病患車隊

習近平今出席廿國集團領導人特別峰會 討論應對疫情

美財長：2.2兆美元振興方案 將能支撐美國經濟三個月

相關新聞

李政宏：製造業台商已有九成復工 盼延長稅費減免期限

大陸全國台企聯會長李政宏今（26）日表示，已有九成從事製造業的台商復工復產，部分台商還主動轉產、改造生產線來生產防疫物資...

易綱：G20需同步採取政策組合應對新冠疫情衝擊

大陸國家主席習近平今（26）日晚間將出席二十國集團（G20）峰會的領導人特別峰會，並討論如何應對新冠肺炎疫情。中國人民銀...

港專家：慎防大陸復市 掀起第二波疫情

對於中國大陸把沒有出現症狀的2019冠狀病毒疾病確診者排除於確診名單，有香港醫學專家提出質疑，並指隨著中國各地復市，必須...

山姆會員商店 明年上海開旗艦店

美國零售巨頭沃爾瑪旗下的高端會員制商店山姆會員商店25日宣布，將在上海開設旗艦店，預計2021年內開業。這既是山姆在中國的首家旗艦店，也是其在上海的第三家門店。

湖北大企業萬戶開工 171萬人上工

截至3月23日，湖北省規模以上工業企業已有13155戶開工，復工率為85%，員工到崗人數171萬人，到崗率為60.3%。

3大電信商拚5G 將投資1800億

中國三大電信運營商公布的2019年業績報告，2020年，中國三大電信運營商在5G方面的資本開支將超過1800億元（人民幣，下同）。

車都引擎重啟 逾200廠商復產

遭受新冠肺炎疫情衝擊的武漢經濟技術開發區（又稱中國車都），隨著當地近期疫情好轉，200多家汽車整車及零部件企業紛紛重啟復工復產。

刺激消費 紛推周休2.5日

告別雙休，大陸多省市每周休息日將變成2.5天，實施一周4.5天的彈性工作制。3月以來，包括浙江、江西及甘肅省隴南市等地相繼推行周休2.5日刺激消費，讓外省市的網友大呼羡慕。

大陸救車市 七省市祭補貼

車企寒冬，中國汽車工業協會（中汽協）昨（25）日指出，今年首季產銷量逼近腰斬、上半年產銷量恐下滑25%。

中石油：戴厚良任董座 李凡榮為副董事長

中國石油今（25）晚公告，董事會宣布審議通過，由中石化集團董事長的戴厚良擔任中石油董事長、李凡榮為副董事長，委任即刻生效...

易綱：G20需同步採取宏觀經濟政策組合應對疫情

中共人民銀行行長易綱25日表示，在當前形勢下二十國集團各國需加強協調，同步採取宏觀經濟政策組合，有效應對疫情衝擊。

中國人壽去年獲利大增4倍

大陸最大壽險公司中國人壽今（25）日公布去年獲利勁增411.5%，主要得益於投資收益及手續費及佣金支出稅前扣除政策調整。...

熱門新聞

被指破壞生態 青島涵碧樓41棟海景獨棟別墅被拆

遭小學老師猥褻4年 一封自白信揭開受害過程

華春瑩3度嗆美 向美提3問

習近平今出席G20視訊峰會

學者籲以李文亮命名病毒 戳破中共大外宣

新冠肺炎衝擊 這家公司業績卻逆勢暴增為去年的3倍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。