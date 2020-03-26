港專家：慎防大陸復市 掀起第二波疫情

對於中國大陸把沒有出現症狀的2019冠狀病毒疾病確診者排除於確診名單，有香港醫學專家提出質疑，並指隨著中國各地復市，必須慎防中國大陸會否出現第二波疫情。

中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌今天在官方香港電台節目上受訪時，作了以上表示。

許樹昌目前身兼政府專家組成員，正與其他幾位傳染病學專家協助政府防控武漢肺炎。

港台報導，許樹昌在節目上說，大陸方面不將沒有肺炎症狀的確診者當作確診病例，這種計算方法存在隱憂，並指即使沒有症狀，也可能受感染並散播病毒。

他同時警告，隨著中國大陸復市，要留意中國大陸會否出現第二波疫情。