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海基會推上海另類包機 徐正文：武漢專機防疫效果較好
新冠肺炎疫情爆發，因大陸封城措施，至今有不少台灣人仍滯留湖北與武漢地區。海基會今宣布，華航未來將有兩架次上海飛桃園「另類包機」，協助滯留湖北已解封城市國人返台。湖北台胞返台救援會會長徐正文表示，若能專機返台更佳。
徐正文指出，目前有152位幼童、學生與6名孕婦等國人滯留大陸湖北地區，政府願意推出「另類包機」協助返台值得肯定，但有意搭乘者仍要舟車勞頓到上海搭乘，增加感染風險，「另類包機」班次少讓機票價格偏高，也是負擔。
徐正文說，兩岸對於滯留武漢國人返台已有兩梯專機經驗，若後續能維持專機接回模式當然最好，也可確保防疫措施；但若真的要以「另類包機」取代，應適度增加班次，讓滯留湖北國人方便搭乘。
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