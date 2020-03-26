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3大電信商拚5G 將投資1800億
中國三大電信運營商公布的2019年業績報告，2020年，中國三大電信運營商在5G方面的資本開支將超過1800億元（人民幣，下同）。
中國電信24日公布的業績報告顯示，2019年中國電信5G投資93億元；2020年5G資本開支預算約453億元。
中國移動的業績報告顯示，2019年中國移動5G相關投資為240億元；2020年公司資本開支預算為1798億元，其中5G相關投資計劃為1000億元。
中國聯通2019年資本開支564億元，其中5G相關投資約為79億元；2020年資本開支預算為700億元，其中5G相關投資計劃約350億元。
對於5G網絡規模，中國電信表示，截至2020年2月底，中國電信在用5G基站規模已超過7.5萬站。中國聯通到2019年底5G基站超過6萬站。
2020年，中國電信將與中國聯通力爭三季度完成新增共建共享5G基站25萬站，全年實現在用5G基站30萬站目標，覆蓋全國所有地級以上城市。
中國移動則表示，2020年將新建25萬個5G基站，實現地級以上城市5G規模商用。
目前三大電信運營商都已經啟動5G核心網新建工程主設備集中採購。
在用戶方面，根據業績報告，到2020年2月底，中國電信5G套餐用戶規模已經達1073萬戶；中國移動5G套餐用戶1540萬戶，二者總數超過2600萬戶。
對於2020年全年的目標，中國電信預計，2020年全年有望實現5G規模突破，達到6000萬至8000萬5G用戶。中國移動則預計全年新增7000萬5G套餐用戶。
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