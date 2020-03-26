湖北大企業萬戶開工 171萬人上工

截至3月23日，湖北省規模以上工業企業已有13155戶開工，復工率為85%，員工到崗人數171萬人，到崗率為60.3%。

新華社報導，湖北省經信廳最近公布最新數據。目前，湖北省原材料行業主營收入或產值10億元以上企業103家中，已開工87家，復工率84.47%；醫藥行業主營收入或產值10億元以上企業28家已全部開工，復工率達100%。

湖北省經信廳牽頭成立工業企業服務專班，建立交辦、調度、協調、保障、督辦的工作機制，分區分級、分類分時、有序推進工業企業復工復產。對主營業務收入10億元以上的工業企業建立台帳，對企業開工復工過程中人流、物流、資金流等問題跟蹤幫扶服務，促進企業在落實防控責任和措施的前提下早開工、早到崗、早達產。

湖北還突出穩企穩鏈，狠抓重點產業鏈有序復工。對汽車、石化、電子等支柱產業和長江存儲、京東方等對全國、全球產業鏈有重大影響的企業項目，實施「一企一策」和「點對點」幫扶，促進上下游、大中小企業協同復產。

目前，湖北已協調為寶武鋼鐵、東風集團、上汽通用、華為、中國信科、中韓石化、美的等企業配套的400餘戶上下游企業復工復產。

對保障疫情防控必需、公共事業運行必需、群眾生活必需、其他涉及重要國計民生的「停不得」企業，堅持一企一策，分類管理。目前，湖北省重點磷復肥企業已由3月初的不足50%提升到目前的94%。磷酸一銨、磷酸二銨、復混肥的日產量分別達到1.6萬噸、1.2萬噸、3.4萬噸，有力支持了全省乃至全國的春耕備耕。

湖北省經信廳廳長王祺揚表示，湖北將因時因勢調整著力點，同時展開精準防控阻擊戰和復工復產攻堅戰，精準施策、高效服務，著力破解人流不順的「痛點」、物流不暢的「堵點」、資金緊張的「斷點」、原料短缺的「卡點」，支持全省工業企業有序復工復產，努力提高企業復工率、員工到崗率和產能達產率。