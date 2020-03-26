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車都引擎重啟 逾200廠商復產

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
湖北車企正有序復工復產，工人在位於武漢的東風本田總裝生產線上工作。 中新社
湖北車企正有序復工復產，工人在位於武漢的東風本田總裝生產線上工作。 中新社

遭受新冠肺炎疫情衝擊的武漢經濟技術開發區（又稱中國車都），隨著當地近期疫情好轉，200多家汽車整車及零部件企業紛紛重啟復工復產。

中新社報導，武漢開發區於30年前隨著中法合資神龍汽車公司落戶而興建。如今已聚集了7家汽車整車企業、12個汽車總裝工廠、500多家汽車零部件企業，被譽為「中國車都」。

受春節放假和新冠肺炎疫情衝擊，該區企業自1月中下旬先後停工停產。武漢市衛健委動態疫情顯示，截至3月22日，當地已經連續5天新增確診病例為0。政府在積極應對疫情同時，幫助企業有序復工復產。

東風本田執行副總經理鄭純楷表示，該公司在武漢開發區有三個整車廠，上周均已實現復工復產，現在實行單班生產，在崗員工約5000人，累計生產汽車超1000多輛。

他說，前期處在一個復工復產熱身狀態，堅持「防疫為主、品質優先」，主要是生產線能够開動起來，讓員工技術變得熟練。從23日開始，三個工廠將共同開始產量爬坡，努力從單班滿產邁向雙班滿產。預計本周能夠恢復正常產能的50%。

鄭純楷坦言，人流、物流、下級供應商是目前制約企業正常運轉的主要因素。為戰勝疫情早日復產，該公司近期通過專列、包車等方式，目前已經接回了1萬多名員工，後期將根據生產需要陸續安排返崗；先後建立了廣州、上海、天津、鄭州和成都向武漢的5條公鐵聯運運輸網絡，成功打通復工復產中的物流「卡點」。

東風乘用車也於近期復工復產。據該公司黨委書記、副總經理劉洪表示，在疫情防控安全合規的前提下，前期採取分段啟動的方式，分步組織人員返回武漢，進行合理有序安排生產，產量目前逐步提升。

工廠產能由復工初期每小時可產9輛達到目前每小時30輛，但距正常產能仍有一定差距。同時，通過低節拍拉動供應商物料供應，截至3月22日供應商復工率100%。

汽車零部件企業—上海納鐵福傳動系統有限公司武漢工廠15條生產線，已開工近10條。這家全球領先的傳動軸生產企業，產品供應全球32家整車廠，占據了中國15%的市場份額，近期產品主要供應東風本田、東風日產、沃爾沃、廣汽菲亞特等用戶。

「汽車工業是一個全產業鏈生產體系，缺少任何一個零部件車輛都不能出廠」。武漢開發區管委會相關負責人表示，圍繞著汽車工業產業鏈和人員的復工復產，截至22日，該區累計批准東風系列企業及區內一級供應商229家復工復產，已開工202家，開工率87.3%；協調2萬多名企業員工返回武漢。

疫情 開發區 新冠肺炎

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