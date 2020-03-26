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山姆會員商店 明年上海開旗艦店

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

美國零售巨頭沃爾瑪旗下的高端會員制商店山姆會員商店25日宣布，將在上海開設旗艦店，預計2021年內開業。這既是山姆在中國的首家旗艦店，也是其在上海的第三家門店。

山姆在華首家旗艦店坐落於上海自貿試驗區外高橋新發展園區，建築總體量約7萬平方米，將是山姆在中國運營的最大獨棟建築。這裡將包含中國單層面積最大的山姆會員商店，並涵蓋餐飲、娛樂、生活及教育等領域的服務區域。此外，還將提供一個可容納1100多個會員專享停車位的智能停車場。 山姆會員商店有關人士表示，憑藉對中國會員的瞭解和未來發展的前瞻性預測，旗艦店別具匠心的設計將為會員帶來新鮮和獨特的體驗。無論是在商品和購物體驗上的巨大投入，還是購物空間和會員服務區域的布局和設計，旗艦店將購物、休閑和娛樂融為一體，而不會僅是一個普通購物場所。

山姆會員商店中國業務總裁文安德（Andrew Miles）稱：「山姆深耕中國20多年，一直與會員共同成長，特別是近幾年，我們強烈地感受到了來自中國會員的信任和喜愛，這讓我們非常驕傲，也激勵我們不斷進步，繼續回饋會員。我們非常興奮地在山姆快速發展的宏圖中迎來旗艦店，這代表了我們對會員和中國市場的承諾」。

山姆近年一直保持強勁的發展勢頭，其在中國運營著26家門店，預計到2022年底，山姆在中國將有40至45家開業及在建門店。目前山姆服務超過280萬名中國會員，較2015年會員數量翻倍，深圳福田店連續12年蟬聯山姆店全球銷售第一。

浦東新區區委書記翁祖亮在調研山姆浦東店時表示，對於山姆進一步的發展浦東將全力支持、做好服務，幫助企業打造行業標桿、創造企業發展的「浦東速度」。

上海 建築

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