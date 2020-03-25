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中石油：戴厚良任董座 李凡榮為副董事長

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
中石油公告，戴厚良擔任中石油董事長、李凡榮為副董事長。照片／中石油官網
中石油公告，戴厚良擔任中石油董事長、李凡榮為副董事長。照片／中石油官網

中國石油今（25）晚公告，董事會宣布審議通過，由中石化集團董事長的戴厚良擔任中石油董事長、李凡榮為副董事長，委任即刻生效。

澎湃新聞報導，2018年7月升任中石化集團董事長的戴厚良，如今是中石油集團掌舵。李凡榮則是從大陸國家能源局副局長轉任。

中國石油股價今收人民幣4.86元，漲0.41%。

簡歷顯示，戴厚良為教授級高級工程師，博士研究生畢業，大陸工程院院士。2005年9月，戴厚良離開揚子石化，出任中國石油化工股份有限公司財務副總監，同年11月起任中石化集團旗下上市公司中國石油化工股份有限公司副總裁。

戴厚良工作調動導致的中石化董座空缺，將由天津市委常委、濱海新區區委書記，第十九屆中央候補委員張玉卓填補。張玉卓擁有30多年煤炭職業生涯及在全球最大煤炭供應商神華集團工作15年經歷。他成為首位非石油系統出身的石油央企董事長。

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