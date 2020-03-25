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大陸疫情將死灰復燃？德專家曝關鍵：第二波感染無可避免

中國人壽去年獲利大增4倍

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
中國人壽去年獲利人民幣582.87億元，勁增411.5%；總保費收入人民幣5,671億元。照片／百度圖庫
中國人壽去年獲利人民幣582.87億元，勁增411.5%；總保費收入人民幣5,671億元。照片／百度圖庫

大陸最大壽險公司中國人壽今（25）日公布去年獲利勁增411.5%，主要得益於投資收益及手續費及佣金支出稅前扣除政策調整。公司預期，新冠肺炎疫情短期內將影響業務，但公司的資金能夠滿足保險業務支出及投資項目需求。

路透報導，中國人壽去年獲利人民幣582.87億元，總保費收入人民幣5,671億元，年增5.8%。去年底公司內含價值達人民幣9,420.87億元，年增18.5%。一年新業務價值達人民幣586.98億元，年增18.6%；全年總投資收益人民幣1,690.43億元，年升77.7%。

公司表示，當前世界經濟增長持續放緩，仍處在國際金融危機後的深度調整期，經濟下行壓力加大。今年初爆發的新冠肺炎疫情，短期內將對公司業務帶來一定影響，但公司已通過多種方式保障業務有序開展。

「中國經濟韌性十足、潛力巨大，公司將持續關注並積極應對疫情帶來的相關影響。」中國人壽業績報告稱。

此外，中國人壽預期2020年度，公司資金能夠滿足保險業務支出以及新的一般性投資項目需求。同時，為推動未來發展戰略的實施，公司將結合資本市場情況進行相應的融資安排。

人民幣 新冠肺炎 疫情

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