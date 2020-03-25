陸工信部：手機用戶數目大減是因經濟放緩所致

大陸三大電信商今年前兩個月移動用戶數罕見下滑，一共流失約2100萬用戶，惹市場廣泛猜測。繼三大電信商分別解釋後，中共國家工信部官員今天指出，運營商手機用戶數量減少，主要因2月電信企業實體渠道無法正常營業，以及「攜號轉網」全國實施和提速降費推進。

根據三大運營商披露的營運數據，中國移動首兩個月移動客戶淨減811.6萬戶，聯通淨減778.7萬戶，中國電信淨減517萬戶。

據香港經濟日報，市場紛紛揣測大陸各家電信移動用戶數下滑原因，更有傳聞指大陸移動用戶銳減或與新冠肺炎疫情有關。三大營運商近期在各自的業績會上均表示，首兩個月營運數據下滑主要受疫情負面影響，3月情況已經有回穩跡象。

中共工信部信息通信管理局局長韓夏今天回應指，運營商手機用戶數減少，經了解主要有兩方面原因，電信企業實體渠道無法正常營業，影響用戶去實體營業廳辦理新開戶等業務，因此上客有所放緩。同時部分存量用戶因不能復工復產、社會經濟活動需求減少，註銷了臨時號碼。

韓夏又指，隨著攜號轉網全國實施和提速降費推進，部分原來有雙卡的用戶，不再需要單獨的流量卡，而註銷號碼。

韓夏表示，相信隨著大陸經濟社會活動逐漸恢復，移動通信的用戶數未來可能還出現增長。根據中國電信最新資料顯示，3月1日到3月22日中國電信移動用戶數日均新增24.5萬，比2月份日均新增用戶數量增長114%。