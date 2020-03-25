陸專家建議發放全國性質消費券，但不是人人都有

北京大學光華管理學院院長劉俏建議，對湖北省全部就業人口、以及湖北以外的大陸全國低收入就業人口，發放人民幣1,000元（約新台幣4,300元）的消費券。

中新網報導，劉俏發布《疫後中國經濟政策的思考與建議》報告，建議補貼低收入群體，激發消費潛力。他認為，最直接的激發消費潛力的辦法，就是透過減稅和補貼的方式對低收入群體進行補助。

劉俏建議，可考慮採用消費券政策，補貼低收入就業人口，促進內需回補。

針對消費券補貼政策，劉俏建議針對大陸全國就業人口，採取現金補助的形式發放消費券人民幣1,000元，對湖北省就業人口全部發放消費券，除湖北外的全國的低收入就業群體發放消費券。

劉俏認為，消費券不能全民發放，需要針對特定人口。2019年大陸全國人口為14億人，若以1,000元為標準發放消費券，估算需要高達人民幣1.4兆左右，將大大加重財政負擔。

劉俏說，消費券政策應考慮向重點地區(湖北等疫情嚴重地區)。湖北省是疫情重災區，至今防控疫情仍是湖北省最重要工作，企業復工復產率較低，嚴重影響當地居民的收入水準，為保障抗疫一線人民的生活水準，應當對湖北省就業人口全員發放消費券。

劉俏估算，除湖北外低收入就業人口補貼金額加上湖北省就業人群補貼金額，消費券補貼金額總計約人民幣2,627.3億元。

近期，南京、青島、濟南、寧波等多地已經宣布發放不同形式的消費券，但大陸至今尚未發放過全國性質的消費券。

國家發展改革委就業收入分配和消費司司長哈增友日前表示，正密切關注地方發放消費券這件事，而且進行著積極地追蹤分析，支持地方結合自身實際，有針對性地推出一批務實管用的政策措施。