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中國美國商會調查：近半數企業一個月內恢復正常營運
中國美國商會今（25）日發布的最新調查結果顯示，近二分之一會員企業預計將在一個月內恢復正常營運，有四成的受訪企業表示將維持原有投資水準。
第一財經報導，中國美國商會主席葛國瑞表示，從上一次調查開始，新型冠狀病毒肺炎疫情已經演變為全球性大流行。接近一半的會員表示，病毒在全世界傳播會對他們在中國大陸的營運，產生中等乃至嚴重的影響。但是，也並不是所有想法都這麼悲觀。
他表示，近四分之一的企業稱，他們將在4月底之前恢復全面運轉；22%的公司現在已經恢復正常營運，另有22%受訪企業預計延遲復工將延續至夏季。
有40%的會員表示，他們將維持原計劃的投資水準，此一比例較上月的調查結果大幅上升17個百分點。
不過，目前有半數受訪企業認為，估算延遲復工期間的成本，目前為時尚早；14%受訪企業表示，目前日均虧損至少50萬元人民幣，此比例較2月調查數據上升4個百分點。
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