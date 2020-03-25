認定傾銷 美國將對大陸木製櫥櫃和浴室櫃實施高額關稅
路透報導，美國國際貿易委員會(ITC)周二表示，最終認定從大陸進口的木製櫥櫃和浴室櫃存在的傾銷和補貼，損害美國生產商，將在五年內對其徵收高額關稅。
美國2018年從大陸進口44億美元的木製櫥櫃、浴室櫃及相關組件。
美國商務部2月24日決定實施最高達262.2%的反傾銷稅和最高達293.5%的反補貼稅。
在此同時，美國農業部和美國貿易代表辦公室指出，2月14日生效的中美第一階段貿易協定的農業相關規定實施方面取得進展。
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