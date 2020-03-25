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立委爆有國籍航空組員確診 王國材：未收到訊息

人民幣兌美元中間價 升值逾200點

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
人民幣兌美元中間價今（25）日報7.0742，升值257點。新華社資料照片
人民幣兌美元中間價今（25）日報7.0742，升值257點。新華社資料照片

人民幣兌美元中間價今（25）日報7.0742，升值257點；24日官方收盤價為7.0769，夜盤報收7.0620。

中國人民銀行官網公布，今將進行今年第三期央行票據互換（CBS）操作。本期操作量為人民幣50億元，期限3個月，針對公開市場業務一級交易商進行固定費率數量招標，費率為0.10%，首期結算日為2020年3月25日，到期日為2020年6月25日（遇節假日順延）。

央行票據互換工具可以增加持有銀行永續債的金融機構的優質抵押品，提高銀行永續債的市場流動性，增強市場認購銀行永續債的意願，從而支持銀行發行永續債補充資本，有利於緩解小微企業、民營企業融資難的問題。

第一財經引述中國銀行研究院研究員王有鑫表示，短期看，隨著美國聯準會量化寬鬆政策的不斷加碼，啟動開放式購債措施，加大與境外央行貨幣互換的規模和操作頻率，全球美元流動性吃緊局面有所緩解。第二季之後，人民幣匯率將逐漸走穩，更多支撐因素將顯現。

人民幣 中國人民銀行

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