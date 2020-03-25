黑龍江中藥材 產值將破百億

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

黑龍江省農業農村廳稱，今年，黑龍江省將大力佈局「寒地北藥」的中藥產業，產值將破百億元人民幣。

中新社報導，在今年戰「疫」期間，黑龍江省推動中醫藥參與新冠肺炎防治，中藥在黑龍江省抗擊新冠肺炎疫情中效果明顯。該省各地市相繼成立中醫藥救治組，中醫藥參與治療確診病例為95.26%，其中使用中藥湯劑佔比為63.12%。

黑龍江省也是中國國家中醫藥管理局確定的4個「清肺排毒湯」臨床應用試點省份之一。

黑龍江結合農業優勢和學科優勢，將佈局做大做強中藥產業。該省因地處寒溫帶，晝夜溫差大，光照充足，土質肥沃，具備生產優質中藥材的自然優勢；同時，黑龍江的中醫藥大學中藥學科在中國排名第一、中醫學科在中國排名第四。

今年，黑龍江省在原有的中醫藥產業基礎上，大力佈局中藥產業發展，突出「龍九味」特色，確保該省中藥材種植面積擴大到260萬畝、產量50萬噸、產值突破百億元人民幣。

如今，黑龍江省中藥材道地品種已形成產業規模，有100多種道地中藥材，其中100畝以上品種有80多種，500畝以上的有50多種，以刺五加、五味子、人參、西洋參、關防風、赤芍、火麻仁、板藍根、鹿茸為重點的「龍九味」品牌已叫響國內外。

「黑龍江省刺五加年產量佔中國市場份額80%以上，板藍根佔50%以上，已成為中國道地藥材生產的重要基地」。黑龍江省農業農村廳廳長王金會說。

今年，黑龍江省探索中藥材產業發展模式，鼓勵以「公司（合作社）+基地+農戶」的方式，全力打造省級中藥材基地生產示範縣。其中，黑河市是中國緯度最高的城市，今年將大力發展中藥材初加工及中藥提純項目，打造中藥材加工企業聚集區，一期工程已開工建設，投產後中藥飲片年加工能力可達1000噸，將與珠海市達成共建「中醫藥產業園」合作意向。

中藥 黑龍江 中醫

延伸閱讀

黑龍江省 10年升溫0.34℃

喝咖啡、過勞會誘發心悸？中醫分析11種原因教日常保養

府會走廊／雲林議員邱世文 開中藥行服務選民

乾燥症婦憂防疫狂喝中藥補氣、吃薑黃素 醫籲：母湯

相關新聞

穩供應鏈…李克強3箭 強化國際航空貨運力

大陸國務院總理李克強昨天主持國務院常務會議指出，要以三大措施進一步提升國際航空貨運能力，努力穩定供應鏈；以及推動製造業和流通業在做好疫情防控同時，積極有序復工復產的措施。

汽車經銷商復工6成 4S店逾8千家

中國汽車流通協會日前發布全國經銷商復工情況顯示，綜合復工效率為60.79%。按經銷商復工調研的範圍和樣本，中國汽車流通協會對會員單位以及相關企業進行了經銷商節後復工情況當日調研，涵蓋了北京、上海、天津、重慶等省區市的135家汽車經銷商集團，涉及4S店共計8458家。截至19日16時，門店復工率92.8%，銷售效率45.3%，售後效率55.7%。

杭州龍井43品種開採

杭州龍井43品種已逐步進入開採期，圖為三名採茶工在採摘龍井茶青。

深圳5G網路 8月底全覆蓋

大陸深圳市預計今年8月底實現5G網路全覆蓋，打造世界級5G產業集聚區。

青海新能源 單日發電量創新高

中國國家電網青海省電力公司日前表示，青海新能源單日發電量達到9670萬千瓦時（3月9日），創下歷年來最高紀錄，標誌著新能源高效利用水平再上新台階。

陸出租汽車份子錢 多地減免

中國交通運輸部表示，為切實減輕企業和駕駛員負擔，當前全國多地正在採取措施，適當減免出租汽車「份子錢」（管理費、承包費）。

黑龍江中藥材 產值將破百億

黑龍江省農業農村廳稱，今年，黑龍江省將大力佈局「寒地北藥」的中藥產業，產值將破百億元人民幣。

油價崩 兩面刃 陸通膨獲減壓

油價暴跌對中國經濟衝擊為何？交銀國際董事總經理、研究部主管洪灝日前撰文指出，石油供需兩端存在巨大不確定性；油價下跌引發的通縮預期，一定程度上緩解了中國的通貨膨脹上行壓力。

陸委會：中共謾罵製造兩岸緊張 只讓臺灣人民強烈反感

針對中共國臺辦發言人24日稱我行政院長蘇貞昌「造謠」中國大陸隱瞞疫情，並用煽動歧視仇恨等語言，大陸委員會回應表示，大陸不...

印度政府要求 OV聯米等手機製造商停工

因新冠疫情肆虐，印度政府要求多家智慧手機工廠停產，其中不少是大陸品牌，包括OPPO、vivo、聯想、小米等。

陸批蘇貞昌「無恥」 陸委會：無端謾罵引反感

大陸國台辦以發言人朱鳳蓮名義點名批評行政院長蘇貞昌，稱蘇以疫情不斷點火，升高兩岸對立，惡化兩岸關係氣氛，既無恥又令人厭惡...

拚消費！浙江：每周上班4.5天 放寬汽車限購

疫情期間，經濟消費緊縮，浙江省發文，鼓勵實施一周4.5天彈性工作制，支持有條件的機關、團體、企事業單位落實帶薪休假制度。

熱門新聞

武漢4月8日解除封城！湖北明起恢復對外交通

正妹護理師殺醫生 「熟肉片」沖不掉堵排水孔案情才曝光

大陸口罩產能 將達日產2億片

上海虹橋機場25日起 暫停國際、港澳台進出港航班業務

美聯準會祭無限QE 陸專家：市場有3怕

疫情輪流燒 中國復工人回來訂單卻沒了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。