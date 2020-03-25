黑龍江中藥材 產值將破百億

黑龍江省農業農村廳稱，今年，黑龍江省將大力佈局「寒地北藥」的中藥產業，產值將破百億元人民幣。

中新社報導，在今年戰「疫」期間，黑龍江省推動中醫藥參與新冠肺炎防治，中藥在黑龍江省抗擊新冠肺炎疫情中效果明顯。該省各地市相繼成立中醫藥救治組，中醫藥參與治療確診病例為95.26%，其中使用中藥湯劑佔比為63.12%。

黑龍江省也是中國國家中醫藥管理局確定的4個「清肺排毒湯」臨床應用試點省份之一。

黑龍江結合農業優勢和學科優勢，將佈局做大做強中藥產業。該省因地處寒溫帶，晝夜溫差大，光照充足，土質肥沃，具備生產優質中藥材的自然優勢；同時，黑龍江的中醫藥大學中藥學科在中國排名第一、中醫學科在中國排名第四。

今年，黑龍江省在原有的中醫藥產業基礎上，大力佈局中藥產業發展，突出「龍九味」特色，確保該省中藥材種植面積擴大到260萬畝、產量50萬噸、產值突破百億元人民幣。

如今，黑龍江省中藥材道地品種已形成產業規模，有100多種道地中藥材，其中100畝以上品種有80多種，500畝以上的有50多種，以刺五加、五味子、人參、西洋參、關防風、赤芍、火麻仁、板藍根、鹿茸為重點的「龍九味」品牌已叫響國內外。

「黑龍江省刺五加年產量佔中國市場份額80%以上，板藍根佔50%以上，已成為中國道地藥材生產的重要基地」。黑龍江省農業農村廳廳長王金會說。

今年，黑龍江省探索中藥材產業發展模式，鼓勵以「公司（合作社）+基地+農戶」的方式，全力打造省級中藥材基地生產示範縣。其中，黑河市是中國緯度最高的城市，今年將大力發展中藥材初加工及中藥提純項目，打造中藥材加工企業聚集區，一期工程已開工建設，投產後中藥飲片年加工能力可達1000噸，將與珠海市達成共建「中醫藥產業園」合作意向。