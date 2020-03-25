陸出租汽車份子錢 多地減免

中國交通運輸部表示，為切實減輕企業和駕駛員負擔，當前全國多地正在採取措施，適當減免出租汽車「份子錢」（管理費、承包費）。

新華社報導，交通運輸部統計數據顯示，受新冠肺炎疫情影響，2月份出租汽車（包括網約車）接單量、運輸量下降85%，出租汽車司機收入大幅下降。據交通運輸部有關負責人介紹，當前全國各地正積極探索符合本地出租汽車行業的扶持政策，落實疫情期間給予出租汽車行業的相關優惠政策，適當減免出租汽車「份子錢」。

黑龍江大慶市出租汽車協會日前發出倡議，明確公共交通恢復後，各出租汽車公司繼續減免駕駛員的「份子錢」，具體恢復收取時間根據疫情防控情況另行確定。疫情發生以來，大慶已累計免收4700多輛出租汽車「份子錢」。

陜西省咸陽市城市客運管理處、咸陽市出租汽車協會日前發佈通知，主動為全市1300多輛出租車減免2個月承包費和服務費。咸陽市交通運輸局發佈的消息顯示，此次減免個體經營車輛服務費約25萬元，企業自有車輛承包費約200萬元。

山東濰坊、臨沂等市交通運輸局籌措了31.8萬餘元的防疫物資發放給出租汽車駕駛員。截至3月4日，淄博、泰安、臨沂等12市對33400多輛出租汽車減免出租車管理費、承包費，累計達2530.5萬餘元。

交通運輸部已梳理北京、浙江、武漢、深圳等地支持企業和駕駛員共渡難關的典型經驗做法，指導各地交通運輸部門研究制定支持出租汽車行業健康發展的政策措施，合理調整出租汽車相關費用，鼓勵採取階段性減免「份子錢」等措施，切實維護出租汽車駕駛員的合法權益。