深圳5G網路 8月底全覆蓋
大陸深圳市預計今年8月底實現5G網路全覆蓋，打造世界級5G產業集聚區。
深圳新聞網報導，在廣深港高鐵列車深圳段，目前沿途都增設5G基地台，乘客在時速300公里的列車車廂內，可收視高清直播。
報導表示，深圳正全力推展5G網路建設，並推動5G全產業鏈發展和新技術新應用，預計年內5G基地台總數將達4萬5000個，8月底前可實現5G網路全覆蓋深圳。
報導聲稱，下半年，深圳將享有領先全球的智慧化資訊基礎設施。深圳是中國首批5G試點城市，去年起大力建置5G基礎設施，已建構5G基地台1萬5500座，5G網路平均覆蓋密度居中國之首。
報導表示，深圳另積極拓展深港澳資訊基礎設施互聯互通和共建共用，打造低延時、高可靠、廣覆蓋的大灣區網際網路。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言