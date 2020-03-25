油價崩 兩面刃 陸通膨獲減壓

油價暴跌對中國經濟衝擊為何？交銀國際董事總經理、研究部主管洪灝日前撰文指出，石油供需兩端存在巨大不確定性；油價下跌引發的通縮預期，一定程度上緩解了中國的通貨膨脹上行壓力。

中新社報導，洪灝撰寫的《油價暴跌對中國經濟的衝擊》的研究文章，近日刊載於最新一期《中國新聞周刊》。

目前，OPEC、美國和俄羅斯是全球主要的石油生產組織和國家。3月初舉行的OPEC+會議未能就具體減產規模和配額達成一致協議，沙烏地阿拉伯為威懾俄羅斯，宣佈增加產量並下調售價。原油期貨價格一夜之間暴跌30％，石油價格暴跌引發全球資產劇烈震盪。

文章認為，從需求端來看，新冠病毒疫情的全球蔓延衝擊了實體經濟增長，石油需求受挫。而石油的生產供給同樣面臨較大不確定性。面對錯綜複雜的政治、經濟環境和中東局勢，OPEC+聯合減產計劃以及美國頁岩油等因素均會對石油供給造成衝擊，全球石油供需平衡將被打破。

洪灝認為，油價下跌引發的通縮預期，一定程度上緩解了中國的通脹上行壓力，給予中國貨幣政策更多選擇，為逆周期調節打開了更多空間，存準率可以繼續下調，市場利率也可能下降。

此前，由於新冠疫情導致的供應鏈衝擊和超級豬周期等因素，中國通脹壓力達到近十年來最高。2020年1月和2月的CPI同比增長均超過5％，雙雙高於市場預期。

油價下跌是一把「雙刃劍」。一方面，原油進口成本的縮減，將減輕經濟的整體運行成本，有助於中國經濟從疫情衝擊中加速復甦；但油價下跌會對能源行業造成衝擊，削減石油企業的利潤空間。

洪灝稱，油價一直是通脹預期的最重要指標之一。此次油價下跌引發的通縮預期，增加了發達國家的貨幣政策實施難度，市場不確定性也在上升。