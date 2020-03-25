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汽車經銷商復工6成 4S店逾8千家

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國汽車流通協會日前發布全國經銷商復工情況顯示，綜合復工效率為60.79%。按經銷商復工調研的範圍和樣本，中國汽車流通協會對會員單位以及相關企業進行了經銷商節後復工情況當日調研，涵蓋了北京、上海、天津、重慶等省區市的135家汽車經銷商集團，涉及4S店共計8458家。截至19日16時，門店復工率92.8%，銷售效率45.3%，售後效率55.7%。

中新社報導，中國汽車流通協會透露，受疫情影響，1月-2月豪華品牌授權網點退出21家。2018年以來受多方因素的影響，中國汽車市場進入了負增長時期。雖然汽車市場持續低迷，但豪華品牌汽車銷量仍然保持穩定增長，投資人對於新增或者收購豪華品牌經銷店的熱度依舊。截至2019年底，豪華品牌網絡佔全國經銷商數量的12%。

統計顯示，2018年1月-2月新增豪華品牌授權網點72家，而2019年同期新增62家，2020年同期新增51家，反映出豪華品牌依然持續擴網，但網絡擴張速度有所放緩。

值得注意的是，受新冠肺炎疫情影響，2月份上半月大部分經銷商尚未復工，新車銷售幾乎為零，下半月開始陸續復工，豪華品牌授權網絡也出現關閉或退網，新增店面數量也在減少。

中國汽車流通協會表示，由於3月份開始境外疫情日益嚴重，歐美等多個汽車工廠暫時關閉，對豪華車的供應將會產生影響。需求剛開始有所恢復的豪華車市場，又將出現部分車型供應不足的問題。短期豪華車市場的波動，也將加大經銷商的經營風險。

品牌 疫情

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