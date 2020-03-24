陸委會：中共謾罵製造兩岸緊張 只讓臺灣人民強烈反感

針對中共國臺辦發言人24日稱我行政院長蘇貞昌「造謠」中國大陸隱瞞疫情，並用煽動歧視仇恨等語言，大陸委員會回應表示，大陸不思真誠合作防疫，卻惡言相向，企圖製造兩岸緊張，深表遺憾。無端謾罵，只會引起臺灣人民更強烈的反感。

大陸委會員24日晚上發新聞稿表示，國際間疫情高度嚴峻，各國以防疫為先的時刻，陸方不思與各方真誠合作防杜疫情，卻一再多方挑釁，製造大外宣，完全悖離國際所認知的事實，同時對臺文攻武嚇，惡言相向，企圖製造兩岸緊張關係，陸委會表達高度遺憾。

陸委會表示，蘇貞昌院長受訪時表示，疫情不分國界，如果中國大陸不要一開始隱瞞疫情，讓世界早點獲得警告，相信不會有這麼嚴重的危害，相關說法與眾所周知的事實並無二致。武漢殉職的李文亮醫師，生前因為轉發疫情信息遭到訓誡壓制，陸方隱瞞疫情不當作法，才讓疫情蔓延，並導致全球付出巨大代價。中國大陸隱匿疫情的作法，同時打壓言論自由，連大陸網民都稱之為「八人封口、九州閉戶」。蘇院長所言乃事實真相，我們不接受國臺辦一再的粗鄙用語與政治口水，其一昧政治算計、歸責他人，很難理性處理問題，更無益兩岸良性互動。

陸委會奉勸中共國臺辦，無端謾罵的言論，無法轉移焦點，也不能推卸責任，製造兩岸緊張關係，只會引起臺灣人民更強烈的反感。

行政院長蘇貞昌今日稱，如果中國一開始能夠不隱瞞疫情，世界早一點獲得警告，就不會危害的這麼厲害。中共國台辦發言人朱鳳蓮傍晚回應，蘇貞昌借疫情不斷「點火」升高兩岸對立，惡化兩岸關係氣氛，「既無恥又令人厭惡」。這是本月以來，中共國台辦及中共人民日報第三次指名罵蘇貞昌「無恥」。